У день авіакатастрофи: на суді по MH17 заслухали розмови бойовиків про обстріли ЗСУ з Росії

Нещодавно завершився цикл засідань суд у справі про збиття пасажирського рейсу MH17 у небі над Донбасом. Під час одного зі слухань судді ознайомилися із записами розмов проросійських бойовиків, які обстрілювали позиції Збройних сил України з території Росії.
Записи розмов, які заслухали судді у Нідерландах, датуються 16 та 17 липня. Тобто безпосередньо у день авіакатастрофи літака Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines.
Важливо Ай, молодці, збили "СУшку", – в Гаазі заслухали переговори бойовиків про збиття MH17
За даними слідства, голоси на плівках належать головним фігурантам справи про збиття MH17:
- росіянам Сергію Дубінському та Олегу Пулатову;
- українцю Леоніду Харченку.
Окупанти скаржаться на втрати
У плівках за 16 липня Харченко жаліється Пулатову на великі втрати. За його словами, ЗСУ завдають точкових ударів і просуваються вперед.
Яка оборона? У мене пів складу поранених. Я вже не знаю, що робити. Нас ковбасять, як сук. Я бл*дь по всьому селу збираю людей. Одні трупи трьохсоті,
– сказав Харченко.
А вже 17 липня Пулатов звітує Дубінському про просування українських підрозділів до російського кордону і просить вдарити по ЗСУ з території Росії. Наприкінці розмови окупантів Дубінський заявив, що вже скоро "притягнуть" Бук-М.
І того ж дня літак Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 Амстердам – Куала-Лумпур, був збитий у небі над Донбасом. Згодом слідство довело, що бойовики збили пасажирський літак ракетою з "Бука" російської бригади з Курська.
Перемовини проросійських бойовиків: дивіться відео
Авіакатастрофа MH17: головне
17 липня 2014 року Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines був збитий над Донбасом. Тоді загинули всі 298 осіб, що були на борту. Ракету запустили проросійські найманці з території, непідконтрольній українському уряду.
3 лютого 2020 року прокуратура Нідерландів пред'явила звинувачення чотирьом фігурантам і викликала їх для слідчих дій. Мовиться про:
- Сергія Дубинського;
- Ігоря Гіркина;
- Олега Пулатова;
- Леоніда Харченка.
17 червня 2021 року у суді завершили демонстрацію всіх доказів у справі.