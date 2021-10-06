Оптимізму немає, – журналістка спрогнозувала, чи покарають Мецгера

Важко стверджувати, який буде вирок щодо Євгена Мецгера. Адже навіть якщо генпрокурорка Ірина Венедіктова покаже законослухняність, то потім справа попаде в суд.

Водночас в судовій системі – все дуже погано. Таку думку в ефірі 24 каналу висловила журналістка та учасниця руху "Стоп цензурі" Наталія Соколенко.

Зверніть увагу Стрес і навантаження цьому не виправдання, – Мецгер про напад на журналістів "Схем"

Доля Мецгера залежить від слідства і суддів

За її словами, серйозними питаннями є – в якому суді слухатимуть справу та на якого суддю відбуватиметься розподілення.

В мене немає оптимістичних очікувань, що Мецгер отримає покарання, згідно із законом,

– наголосила Соколенко.

Вона пояснила, що для того, аби злочинців покарали, повинні бути відповідні наміри у всієї вертикалі, зокрема у тих, хто розслідуватиме справу, і в суддів.

Журналістка відзначила, що у безліч соціологічних опитувань мовиться про те, що українці не довіряють суддям.

Ситуація довкола Мецгера: коротко

Євген Мецгер склав повноваження голови "Укрексімбанку" після оприлюднення відновленого відео нападу на знімальну групу "Схем".

Він нібито визнав свою помилку, мовляв, його поведінка не має виправдань та вирішив добровільно написати заяву на звільнення.

Утім повноваження Мецгер складає поки лише на час проведення слідчих дій та перевірки Наглядової ради. Вона вже також ухвалила рішення про відсторонення чоловіка і проводить внутрішню перевірку.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що перешкоджання журналістам "не вичистиш з флешок", а відповідальність – неминуча.

Правоохоронці прийшли в "Укрексімбанк", щоб вручити підозри фігурантам, які напали на журналістів.

. Згідно із соціологічним дослідженням Центру Разумкова, українським судам повністю довіряють лише 1,7% населення, а майже 40% українців – не довіряють взагалі.

Соколова прокоментувала долю Мецгера: дивіться відео