Оптимізму немає, – журналістка спрогнозувала, чи покарають Мецгера
Джерело:24 канал
Важко стверджувати, який буде вирок щодо Євгена Мецгера. Адже навіть якщо генпрокурорка Ірина Венедіктова покаже законослухняність, то потім справа попаде в суд.
Водночас в судовій системі – все дуже погано. Таку думку в ефірі 24 каналу висловила журналістка та учасниця руху "Стоп цензурі" Наталія Соколенко.
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Доля Мецгера залежить від слідства і суддів
За її словами, серйозними питаннями є – в якому суді слухатимуть справу та на якого суддю відбуватиметься розподілення.
В мене немає оптимістичних очікувань, що Мецгер отримає покарання, згідно із законом,
– наголосила Соколенко.
Вона пояснила, що для того, аби злочинців покарали, повинні бути відповідні наміри у всієї вертикалі, зокрема у тих, хто розслідуватиме справу, і в суддів.
Журналістка відзначила, що у безліч соціологічних опитувань мовиться про те, що українці не довіряють суддям.Довідка. Згідно із соціологічним дослідженням Центру Разумкова, українським судам повністю довіряють лише 1,7% населення, а майже 40% українців – не довіряють взагалі.
Ситуація довкола Мецгера: коротко
- Євген Мецгер склав повноваження голови "Укрексімбанку" після оприлюднення відновленого відео нападу на знімальну групу "Схем".
- Він нібито визнав свою помилку, мовляв, його поведінка не має виправдань та вирішив добровільно написати заяву на звільнення.
- Утім повноваження Мецгер складає поки лише на час проведення слідчих дій та перевірки Наглядової ради. Вона вже також ухвалила рішення про відсторонення чоловіка і проводить внутрішню перевірку.
- Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що перешкоджання журналістам "не вичистиш з флешок", а відповідальність – неминуча.
- Правоохоронці прийшли в "Укрексімбанк", щоб вручити підозри фігурантам, які напали на журналістів.
Соколова прокоментувала долю Мецгера: дивіться відео