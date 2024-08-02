В ОП відповіли, чи можуть США зблизитися з Росією, якщо Трамп стане президентом

Кандидат в президенти США Трамп вустами колишнього прем'єра Великої Британії Джонсона дав зрозуміти, що хоче зближення з Росією, але є лише один спосіб досягти цього результату — силою. Однак навряд чи потепління з Кремлем відбудеться, адже Росія не здатна дотримуватися домовленостей й зацікавлена домінувати.

Таку думку в розмові з 24 Каналом висловив радник голови ОПУ Михайло Подоляк, додавши, що є ще одна причина, через яку зближення з Росією малоймовірне. Вона полягає у тому, що країна-агресорка ставиться до США максимально негативно й полюбляє геноцидні практики.

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Інструменту примусу на Росію немає

Подоляк наголосив, що світ базується на певних правилах, яких треба дотримуватися. І проблема сучасного світу в тому, що ці правила побудовані на відсутності інструментів примусу стосовно будь-якого агресора, зокрема Росії, яка порушила все: і конвенції, і міжнародне право. Тому, як виявилося, інструменту примусу у випадку з Кремлем немає.

"Ті майданчики, які мали б примушувати, мати якісь інструменти, вони навпаки дають можливість не тільки Росії, й Близькому Сходу промотувати терористичні організації. "Термінове засідання Радбезу ООН у зв'язку з ліквідацією голови політбюро офіційно визнаної терористичної організації ХАМАС". Ви собі уявляєте це? Це абсолютно змінений політичний клімат в цивілізації", – озвучив Подоляк.

Зближення з Росією означатиме, що демократія стоїть на колінах

Радник голови ОПУ зауважив, що будь-яке потепління з боку демократичних держав щодо Росії, яка порушила встановлені демократами правила, означатиме для інших те, що демократія стоїть на колінах.

Демократія боїться, не вміє захищатись, не готова відстоювати свої цінності. Це без пафосу. Це реально. Що сьогодні потрібно Росії? Головне – не програти. Вона відверто про це говорить: замороження конфлікту на певний час, потім знову гаряча фаза війни,

– зазначив Подоляк.

Росія поводить себе нахабно, на додаток ще й вимагатиме компенсації: скасування санкцій, відшкодування за те, що її принижували, з нею воювали. І до цього, на думку Подоляка, будуть доєднуватись інші країни.

Нейтральні країни не підтримують Росію

Глобальний Південь не підтримує Україну, але й не на боці Росії. Ці країни в позиції очікування. Подоляк зазначив, що існує проблема неготовності ухвалювати жорсткі радикальні рішення. Це приводить до повільного постачання необхідного інструментарію для ефективного ведення війни, до "напівсанкцій". Це дозволяє Росії отримувати з глобального ринку інформацію, додаткові доходи, які вона витрачає на війну.

"Це приводить до того, що Росію ніхто не пропонує позбавити права на членство в Радбезі ООН. Там є формальні підстави. І є підстави, пов'язані з початком акту агресії проти України. Ніхто цього не робить. І це все виглядає вкрай бентежно для того, щоб розуміти, яким буде майбутнє, якщо буде так продовжуватись", – озвучив Подоляк.

Поведінка адміністрації Байдена кардинально змінилась

Напередодні російського вторгнення в Україну у США була одна поведінка, а сьогодні – це зовсім інша адміністрація, яка інакше дивиться на природу війни й те, як треба діяти. Про це наголосив радник голови ОПУ, зауваживши, що там ще не готові остаточно ухвалити певні рішення. Вони ще не вийшли з того стану, у якому перебували еліти останні 30 років, після розпаду СРСР.

Вони ще не вийшли з синдрому Фукуями, який говорив про кінець історії, бо немає масштабного протистояння, бо одна система повністю програла. Це була фатальна помилка. Ніякого кінця історії не було. Протистояння переформатувалось і сьогодні в маруднішому вигляді. Однак поступово ми приходимо до правильного рішення, яке буде в майбутньому,

– підсумував Подоляк.