В ОПУ розповіли, на що можна буде використати гроші з економічного паспорта
Джерело:Офіс Президента
Президент Володимир Зеленський 6 грудня вніс до парламенту законопроєкт про економічний паспорт українця. Згідно з ним, гроші можна буде використати на кілька послуг.
Державні внески здійснюватимуться щороку на кожного учасника Фонду майбутніх поколінь. Використати гроші можна буде після досягнення 18 років.
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На що можна буде витратити гроші
- Навчання в закладах освіти України,
- купівлю власного житла на території України,
- переказ коштів на власний рахунок у системі недержавного пенсійного забезпечення,
- лікування, однак при досягненні 18-річного віку.
Що відомо про економічний паспорт українця
Ініціатором такого законопроєкту став президент. Згідно з документом, плата за використання українських надр накопичуватиметься на персональних рахунках українських дітей. Вони зможуть використати ці гроші, коли досягнуть повноліття.
За словами Зеленського, завдяки такому закону олігархи стануть справжніми інвесторами в майбутнє дітей.
"Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що загалом кожна дитина отримає від 10 до 20 тисяч доларів.
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