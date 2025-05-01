Опубліковано повний текст угоди про надра між США та Україною: основні пункти документа
- США та Україна підписали стратегічну угоду про надра, що передбачає економічну співпрацю та доступ США до українських ресурсів.
- Угода включає створення інвестиційного фонду для відновлення України, з гарантіями для американських партнерів та врахуванням військової допомоги як внеску у капітал.
Оприлюднено повний текст угоди між США та Україною про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. У документі зокрема передбачаються гарантії для американських партнерів, а також зарахування військової допомоги як внеску у капітал.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на розпорядження Кабміну про підписання Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.
Дивіться також Україна та США підписали угоду про корисні копалини: усе, що відомо про документ
Які ключові пункти прописані в угоді про надра
30 квітня 2025 року у Вашингтоні між Україною та США було підписано стратегічну Угоду про надра, яка передбачає глибоку економічну співпрацю між країнами та надає американській стороні доступу до українських ресурсів.
Повний текст угоди про надра / Документ Кабміну
Ключові пункти угоди про надра:
- Створюється спільний американсько-український інвестиційний фонд для відновлення країни.
- Угоду про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови має ратифікувати Рада.
- Уряд України вживатиме всі необхідні заходи для підтримки своїх агентств і установ у виконанні цієї Угоди. Водночас уряд США підтверджує, що забезпечить умови для реалізації цієї угоди і Угоди про обмежене партнерство відповідними структурами США.
- Український уряд гарантує, що, навіть якщо будуть ухвалені нові законодавчі акти чи зміни до чинного законодавства, він забезпечить Партнерству та його учасникам не менш сприятливі умови, ніж ті, що передбачені цією угодою.
- Угода зміцнює стратегічне співробітництво між США та Україною, спрямоване на довгострокову відбудову та модернізацію України після руйнувань, завданих російським вторгненням, і на підтримку мирної, суверенної та стійкої України.
- Для відновлення України необхідні не лише фінансові інвестиції, а й структурні, інституційні та технологічні зміни, що відповідають демократичним цінностям, ринковим принципам та верховенству права.
- Партнерство має стати основним механізмом для залучення прозорих, підзвітних та орієнтованих на майбутнє інвестицій у ключові сектори української економіки для підтримки відновлення країни.
- Якщо після набрання чинності угоди уряд США надасть Україні нову військову допомогу у будь-якій формі (зокрема передачу озброєнь, боєприпасів, технологій чи навчання), капітальний внесок США у партнерство збільшиться на оціночну вартість такої допомоги.
- Усі платежі за цією угодою не оподатковуються ані Україною, ані США.
- Український уряд забезпечить вільну конвертацію гривні в долари та можливість переказу коштів з будь-якого відповідного рахунку в Україні на рахунки партнерства, як в Україні, так і за її межами. Перекази мають відбуватися без затримок.
- Якщо після підписання угоди Україні потрібно буде взяти на себе додаткові зобов'язання пов'язані з її вступом до Європейського Союзу, які можуть вплинути на видачу ліцензій і дозволів на видобуток, сторони повинні провести консультації для внесення відповідних змін до угоди.
- Угода охоплює доступ до таких природних ресурсів України: алюмінію, сурми, миш'яку, бариту, берилію, вісмуту, церію, цезію, хрому, кобальту, міді, диспрозію, ербію, європію, фтору, плавикового шпату, гадолінію, галію, германію, золота, графіту, гафнію, гольмію, індію, іридію, лантану, літію, лютецію, магнію, марганцю, неодиму, нікелю, ніобію, паладію, платини, калію, празеодиму, родію, рубідію, рутенію, самарію, скандію, танталу, телуру, тербію, тулію, олова, титану, вольфраму, урану, ванадію, ітербію, ітрію, цинку, цирконію, нафти, природного газу (зокрема скраплений природний газ) та інших мінералів або вуглеводнів, погоджених сторонами угоди.