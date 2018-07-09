Опубліковано календар матчів команд Першої ліги

Команди, які виступають у Першій лізі, отримали календар змагань. Загалом участь у турнірі візьмуть 16 команд.

Менша кількість команд пов’язана з тим, що ФК "Чорноморець" Одеса виступатиме в УПЛ, а ФК "Фенікс" (Буча) надіслав лист про зняття зі змагань через фінансові труднощі.

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Зазначимо, що ФК "Геліос" завершує процес зміни назви на ФК "Кобра", тому у Першій лізі команда "сонячних" виступатиме під цією назвою. При цьому, юридична адреса, код ЄДРПОУ змінюватися не будуть. Команда проводитиме домашні матчі на стадіоні "Геліос-Арена" у Харкові.

Календар літньо-осінньої частини змагань у Першій лізі (картинка клікабельна)