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Опубліковано календар матчів команд Першої ліги

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"Металіст 1925" з нового сезону виступатиме в Першій лізі
"Металіст 1925" з нового сезону виступатиме в Першій лізі / ФК "Металіст 1925"

Команди, які виступають у Першій лізі, отримали календар змагань. Загалом участь у турнірі візьмуть 16 команд.

Менша кількість команд пов’язана з тим, що ФК "Чорноморець" Одеса виступатиме в УПЛ, а ФК "Фенікс" (Буча) надіслав лист про зняття зі змагань через фінансові труднощі.

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Зазначимо, що ФК "Геліос" завершує процес зміни назви на ФК "Кобра", тому у Першій лізі команда "сонячних" виступатиме під цією назвою. При цьому, юридична адреса, код ЄДРПОУ змінюватися не будуть. Команда проводитиме домашні матчі на стадіоні "Геліос-Арена" у Харкові.

Календар літньо-осінньої частини змагань у Першій лізі (картинка клікабельна)

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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