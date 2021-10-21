ОПЗЖ виключили з партії Іллю Киву, який постійно "зашкварюється"

В ОПЗЖ таки виключили з партії скандального нардепа Іллю Киву. Раніше це вимагали депутати рад різних рівнів Полтавської області.

Раніше представники ОПЗЖ на Полтавщині виключили Киву з партійного осередку. Депутати аргументували це тим, що з боку Іллі Киви спостерігають постійні образи у їхній бік.

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Як пише телеграм-канал PavlovskyNews з посиланням на власні джерела, виключення Киви з партійного осередку домоглися люди Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна. Сталося це за гучні та непоодинокі "зашквари" нардепа, зокрема:

привітання Володимира Путіна з днем народження,

позицію щодо Бандери та за його деструктивну позицію, яка завдає шкоди партійній структурі.

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Згодом Ілля Ківа підтвердив його виключення з партії ОПЗЖ, яке відбулося на конференції Полтавської обласної організації. Тепер нардеп чекає, коли порушать питання про виключення його з фракції.

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Він наголосив, що не давав їм можливість зливати й продавати партію, підробляти документи.

Може бути їм дійсно не подобається моя позиція щодо президента Росії. Це нормальна історія, ми маємо право на свою точку зору і позицію. Я готовий як до діалогу, так і до різких безкомпромісних дій,

– заявив Кива.

Нардеп уточнив, що поки не отримав відповіді по цій ситуації від керівництва партії.

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Що варто знати про Іллю Киву

Це народний депутат від партії ОПЗЖ, який неодноразово "світився" у пресі через свою поведінку. До прикладу, у лютому 2021-го Ілля Кива назвав українців "рабами" і розповів про нібито залежність державних структур в Україні від США. З останніх "зашкварів" нардепа можна згадати: