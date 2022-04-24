ОПЗЖ потрібно не перейменовувати партію, а вибачитися і покинути парламент, – Данілов
Джерело:твіттер Олексія Данілова
Проросійська партія ОПЗЖ вирішила зробити ребрендинг. Депутати цієї партії сподіваються, що всі забудуть їхні попередні діяння.
Юрій Бойко та його партнери з ОПЗЖ намагаються перефарбуватися через припинення діяльності проросійських партій. Вони утворили "Платформу за життя та мир" та намагаються перефарбуватися у патріотів.
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Депутати ОПЗЖ мають покинути Верховну Раду
Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний – депутатам ОПЗЖ не вдасться ввести суспільство в оману. Вони працювали на ворога, тому мають скласти свої повноваження у парламенті.
Члени партії ОПЗЖ – тієї, яка принесла в нашу країну війну, проміняла нашу Незалежність у Харківських угодах на дешевий газ – мають якнайшвидше покинути Верховну Раду,
– написав він у своєму твітері.
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