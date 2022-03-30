ОПЗЖ припинила існування в Дніпрі, її члени перейшли в нову депутатську групу
Джерело:Дніпровська міська рада
Фракція забороненої в Україні політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" припинила свою діяльність в Дніпровській міській раді, але її члени залишись там, утворивши нову депутатську групу.
На позачерговій сесії 30 березня депутати міськради розглянули заяву щодо створення нової депутатської групи, в яку увійшли колишні члени партії ОПЗЖ.
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Вона називається "За Україну! За Дніпро!". Її головою став голова колишньої фракції ОПЗЖ Сергій Нікітін, а заступником член тої ж партії Олексій Лещенко.
Депутатська фракція політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" припиняє діяльність у Дніпровській міській раді Дніпровського району Дніпропетровської області VIII скликання, а усі 13 обранців у повному складі працюватимуть у новоствореній депутатській групі "За Україну! За Дніпро!",
– йдеться в повідомленні міськради.
Це рішення ухвалили під час установчого засідання депутатів Дніпровської міської ради.
Загалом до складу нової групи увійшли 13 депутатів:
- Олександр Багацький,
- Руслан Вишневецький,
- Михайло Глікман,
- Олег Григорук,
- Василь Губерт,
- Олена Іонесян,
- Юрій Коробов,
- Олексій Лещенко,
- Сергій Нікітін,
- Олександр Сидоренко,
- Олена Стєпанян,
- Микола Чорний,
- Дмитро Щербатов.
Нагадаємо, що РНБО зупинила діяльність ОПЗЖ: дивіться відео