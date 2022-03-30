ОПЗЖ припинила існування в Дніпрі, її члени перейшли в нову депутатську групу

Фракція забороненої в Україні політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" припинила свою діяльність в Дніпровській міській раді, але її члени залишись там, утворивши нову депутатську групу.

На позачерговій сесії 30 березня депутати міськради розглянули заяву щодо створення нової депутатської групи, в яку увійшли колишні члени партії ОПЗЖ.

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Вона називається "За Україну! За Дніпро!". Її головою став голова колишньої фракції ОПЗЖ Сергій Нікітін, а заступником член тої ж партії Олексій Лещенко.

Депутатська фракція політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" припиняє діяльність у Дніпровській міській раді Дніпровського району Дніпропетровської області VIII скликання, а усі 13 обранців у повному складі працюватимуть у новоствореній депутатській групі "За Україну! За Дніпро!",

– йдеться в повідомленні міськради.

Це рішення ухвалили під час установчого засідання депутатів Дніпровської міської ради.

Загалом до складу нової групи увійшли 13 депутатів:

Олександр Багацький,

Руслан Вишневецький,

Михайло Глікман,

Олег Григорук,

Василь Губерт,

Олена Іонесян,

Юрій Коробов,

Олексій Лещенко,

Сергій Нікітін,

Олександр Сидоренко,

Олена Стєпанян,

Микола Чорний,

Дмитро Щербатов.

Нагадаємо, що РНБО зупинила діяльність ОПЗЖ: дивіться відео