ОПЗЖ припинила існування в Дніпрі, її члени перейшли в нову депутатську групу

30 березня 2022 , 17:16
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Джерело:

Дніпровська міська рада

Фракція забороненої в Україні політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" припинила свою діяльність в Дніпровській міській раді, але її члени залишись там, утворивши нову депутатську групу.

На позачерговій сесії 30 березня депутати міськради розглянули заяву щодо створення нової депутатської групи, в яку увійшли колишні члени партії ОПЗЖ.

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Вона називається "За Україну! За Дніпро!". Її головою став голова колишньої фракції ОПЗЖ Сергій Нікітін, а заступником член тої ж партії Олексій Лещенко.

Депутатська фракція політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" припиняє діяльність у Дніпровській міській раді Дніпровського району Дніпропетровської області VIII скликання, а усі 13 обранців у повному складі працюватимуть у новоствореній депутатській групі "За Україну! За Дніпро!",
– йдеться в повідомленні міськради.

Це рішення ухвалили під час установчого засідання депутатів Дніпровської міської ради.

Загалом до складу нової групи увійшли 13 депутатів:

  • Олександр Багацький,
  • Руслан Вишневецький,
  • Михайло Глікман,
  • Олег Григорук,
  • Василь Губерт,
  • Олена Іонесян,
  • Юрій Коробов,
  • Олексій Лещенко,
  • Сергій Нікітін,
  • Олександр Сидоренко,
  • Олена Стєпанян,
  • Микола Чорний,
  • Дмитро Щербатов.

Нагадаємо, що РНБО зупинила діяльність ОПЗЖ: дивіться відео

 

Автор: Анастасія Кушпіт