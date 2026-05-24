Оразу три ракети спрямували на об'єкти водопостачання і "Орешник" на Білу Церкву, – Зеленський

Під час масованої атаки вночі 24 травня російські війська спрямували одразу три ракети проти об'єкта водопостачання, а також застосували ракету "Орешник".

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Як Зеленський коментує масований удар?

Володимир Зеленський повідомив про щонайменше 83 постраждалих внаслідок ворожих ударів від початку доби. На жаль, також є загиблі.

За словами президента, удар був масштабним: Росія випустила 90 ракет різних типів, зокрема 36 балістичних, а також 600 дронів.