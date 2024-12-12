Путін раніше дав одну обіцянку: що потрібно Орбану від диктатора

Віктор Орбан вкотре телефонував до Владіміра Путіна, щоб начебто знову обговорити можливості перемир'я та припинення вогню на території України. Проте це не єдина причина, адже є й таємна вигода для прем'єра Угорщини.

Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа розповів 24 Каналу, що усі заяви Орбана та дзвінки до Путіна вказують лише на те, що він є маріонеткою Кремля. Прем'єр Угорщини не просто так дзвонив у Москву.

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Орбан передав слова Путіна

Тібор Томпа зауважив, що, після телефонної розмови із кремлівським диктатором, Орбан отримав завдання на всю Європу озвучити путінські наративи.

В етері усіх угорських мас-медіа, які є під контролем проросійських сил, почали з'являтися рашистські заяви з вуст Орбана. Тому його не можна слухати в жодному разі, адже він є представником вісі зла і виступає проти демократичного світу,

– наголосив він.

Реальна мета Орбана

Неодноразові контакти з Путіним без погодження з Україною, на думку голови угорської громади, відбуваються не лише заради піару, адже є й економічна частина.

Орбан телефонував Путіну для того, щоб якимось чином налагодити та урегулювати питання щодо будівництва атомної електростанції в Угорщині. Раніше Путін пообіцяв побудувати її, однак роботи ще навіть не розпочались,

– підкреслив Тібор Томпа.

Він зауважив, що з часу обіцянки кремлівського диктатора пройшло уже понад 10 років.

Зверніть увагу! Після розмови з Путіним, прем'єр-міністр Угорщини 12 грудня 2024 року зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом в Анкарі. На переговорах обговорюватимуть міжнародну ситуацію, конфлікти в Україні та на Близькому Сході, а також питання двосторонніх відносин.

Нещодавно Росія заявила, що значно підвищує вартість будівництва електростанції в Угорщині. Це ставить у скрутне становище Орбана, адже раніше він обіцяв громадянам дуже дешеву електрику, наголошуючи, що все завдяки Росії.

"Але цього не буде. Таким чином він хоче виторгувати, щоб Росія врятувала його від політичного та економічного краху. Орбан довів Угорщину до того, що там понад 3 мільйони жебраків", – сказав голова угорської громади.