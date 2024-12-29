"Внутрішній Лукашенко": чому Орбан та Фіцо так заграють з Путіним

І прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, і прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо люблять загравати з російським диктатором Владіміром Путіним. Але насправді вони взагалі на мало що впливають.

Про це 24 Каналу розповів доктор політичних наук Якуб Корейба, зауваживши, що обидва політики демонструють, ніби вони дійсно здатні впливати на серйозні речі. Але це зовсім не так.

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Наш "внутрішній Лукашенко"

Як наголосив Корейба, Словаччина – прекрасна країна. Але сам Роберт Фіцо фактично не має значного політичного впливу. На його думку, візит Фіцо до Путіна фактично нічого не означає.

Не треба говорити, що цей нікчемний епізод щось означає. Маленький злодій поїхав до великого злодія за доплатою. Не варто з цього робити політичну подію,

– вважає Корейба.

Схожа ситуація відбувається з Віктором Орбаном. Він любить багато розповідати та кричати. І такою поведінкою вдається "вищипувати" в Кремля гроші та інші ресурси.

Орбан – крикун. Несерйозний політик. Жодна з його погроз ніколи не запрацювала. Він нічого не зміг заблокувати. Коли Євросоюз не мав консенсусу через санкції, то їм потрібно на когось це спихнути. Такий собі "внутрішній Лукашенко". І Орбан з величезним задоволенням бере цю роль і потім продає це Путіну за реальні гроші,

– вважає Корейба.

Нагадаємо, нещодавно Фіцо почав погрожувати про можливе припинення постачання електроенергії до України, якщо Київ припинить транзит російського газу. Президент Володимир Зеленський звинуватив Фіцо у діях на користь Путіна.