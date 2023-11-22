Орбан погрожує заблокувати всю допомогу Україні від ЄС: які вимоги в Угорщини

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує заблокувати всю допомогу Європейського Союзу Україні та наш майбутній вступ до блоку. Він висунув умову, що лідери ЄС мають переглянути всю свою стратегію підтримки Києва.

Угорщина усіляко перешкоджає Україні отримати заплановану допомогу. Про це у виданні Politico дізнались із листа, який Орбан надіслав голові Європейської ради Шарлю Мішелю, передає 24 Канал. Лист, який проаналізували журналісти є недатованим, однак містить печатку офісу лідера Угорщини.

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Про що заявив Орбан

У листі, адресованому голові Євроради Шарлю Мішелю, Віктор Орбан наголосив, що жодне рішення щодо фінансування України, відкриття переговорів про вступ до ЄС чи подальших санкцій проти Росії зараз не може бути прийнятим.

За його словами, насамперед має відбутися "стратегічна дискусія" під час зустрічі лідерів країн ЄС у Брюсселі в середині грудня.

Європейська Рада має оцінити виконання та ефективність нашої поточної політики щодо України, включаючи різні програми допомоги. Європейська Рада також повинна провести відверту та відкриту дискусію щодо здійсненності стратегічних цілей ЄС в Україні,

— написав Орбан у листі.

Лідер Угорщини також ставить запитання, мовляв, чому Європа має продовжувати підтримувати Україну в той час, коли Сполучені Штати, начебто, "можуть бути не в змозі продовжувати фінансування через тупикову ситуацію щодо майбутньої підтримки".

Подібна заява Віктора Орбана не зовсім відповідає дійсності. Річ у тім, що Сполучені Штати поки що взагалі не узгодили бюджет на 2024 рік через низку дискусійних питань. Зараз там ухвалили тимчасовий бюджет, де немає допомоги ні Україні, ні Ізраїлю. Однак питання про виділення допомоги Україні мають розглянути після Дня подяки, який у США святкують 23 листопада.

Орбан додав у листі, Європейський Союз має прийти до спільного рішення щодо України.

"Європейська Рада не в змозі приймати ключові рішення щодо запропонованих гарантій безпеки чи додаткової фінансової підтримки для України, схвалювати подальше посилення режиму санкцій ЄС або погоджувати майбутнє процесу розширення, якщо не буде знайдено консенсусу щодо нашої майбутньої стратегії щодо України", – наголосив Орбан.

Що і чому може зробити Угорщина

Лідер Угорщини не заявив про це прямо, однак з його слів зрозуміло, що Будапешт може використати своє право вето, щоб заблокувати виплату запланованої допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро.

У жовтні 2023 року депутати Європейського парламенту підтримали резолюцію з перегляду бюджету ЄС на 2021 – 2027 роки. Вона передбачає створення для України спеціального фонду у розмірі 50 мільярдів євро.

Крім того, Орбан погрожує заблокувати заплановану поточну військову допомогу Україні на 500 мільйонів євро, а також початок офіційних переговорів щодо приєднання України до Європейського Союзу. Лідери ЄС сподівалися схвалити рішення про це на наступному засіданні Європейської ради 14 і 15 грудня.

За словами одного дипломата ЄС, Орбан хоче зупинити увесь процес ухвалення рішень ЄС щодо України в рамках стратегії посилення тиску на Європейську комісію з метою надання Угорщині 13 мільярдів євро.

Словаччина офіційно зупинила допомогу Україні

У вівторок 22 листопада парламент Словаччини затвердив уряд, який сформував прем'єр-міністр Роберт Фіцо. Крім того, підтримав політичну програму, яка обіцяє припинити державну військову допомогу Україні.

Варто зауважити, що від початку великої війни з Росією, Україна отримувала від Словаччини потрібну допомогу. Зокрема, попередні уряди країни передавали Києву системи протиповітряної оборони, гелікоптери, самохідні гаубиці, амуніцію, пальне тощо.

Натомість у програмі уряду прописано, що Братислава "підтримуватиме мирні плани з пропозиціями щодо негайного припинення бойових дій в Україні та дипломатичного вирішення конфлікту відповідно до міжнародного права".