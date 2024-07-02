Можна зробити перерву, – Орбан у Києві запропонував припинити вогонь та вести перемовини

Проросійський лідер Угорщини Віктор Орбан перебуває у Києві з візитом. Під час цього він запропонував Володимиру Зеленському "припинення вогню".

Під час свого візиту до української столиці Віктор Орбан запропонував Зеленському "припинення вогню". Він наголосив, що війна, у якій живуть українці, інтенсивно впливає на безпеку Європи.

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Ініціативи Зеленського потребують часу

За словами угорського прем'єра, вони дуже високо оцінюють усі ініціативи пана президента Зеленського заради досягнення миру, але вони потребують багато часу.

Саме через правила міжнародної дипломатії вони ускладнені і я попросив пана президента подумати про те, чи не можна трошки інакше піти. Зробити перерву,

– пояснив Орбан.

Він додав, що має на увазі перервати вогонь і потім продовжити, почати перемовини. Він вважає, що припинення вогню буде сприяти пришвидшенню темпу цих перемовин.

Віктор Орбан відомий своїми проросійськими поглядами. Він неодноразово наголошував на тому, що Україна не може перемогти Росію. Крім цього, Угорщина також блокує важливі рішення ЄС щодо нашої держави.