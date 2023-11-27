Доленосний саміт ЄС для України: Мішель зустрівся з Орбаном після погроз Угорщини
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан зустрівся у Будапешті з главою Європейської ради Шарлем Мішелем. Зустріч Орбана та Мішеля відбулася після "українського ультиматуму" з боку угорського лідера.
Мішель, який нещодавно відвідав Київ, зранку 27 листопада повідомив, що прибув до Будапешта для консультацій з прем’єром Угорщини у рамках підготовки до саміту Європейської ради в середині грудня, пише 24 Канал.
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Мішель заявив про важливість єдності ЄС
"Єдність ЄС потребує постійних зусиль, і це наша головна сила", – зазначив Мішель.
Надвечір Орбан написав у своїй соцмережі X, що зустріч була "корисною", не повідомляючи інших деталей.
Контекст зустрічі Орбана та Мішеля
Нещодавно видання Politico отримало доступ до листа, який Орбан адресував Мішелю.
У листі Орбан погрожував заблокувати всю допомогу Європейського Союзу для України, а також майбутній вступ країни до Євросоюзу, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва.
Лідер Угорщини також запитує, чому Європа повинна продовжувати підтримувати Україну в той час, коли Сполучені Штати, які надали основну частину військової допомоги Києву, можуть бути не в змозі продовжувати фінансування через політичний глухий кут щодо майбутньої підтримки.
На позицію Орбана відреагував президент Володимир Зеленський. На думку глави держави, зараз ще немає глобальної проблеми.
Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина сказала, що Угорщина має "легальну можливість" накласти вето на позитивне рішення інших держав щодо України.