Ступор, паніка чи бентега: Кулеба розповів, як реагує на те, що Орбан може замінити Мішеля

Віктор Орбан знову в центрі уваги, але цього разу не через свої заяви. Улітку він може замінити Шарля Мішеля на посаді голови Євроради.

Багато хто побоюється, що Орбан на посаді очільника Європейської ради створить проблеми і Україні, і Євросоюзу. Голова українського МЗС Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону розповів, як ставиться до того, що Орбан може очолити Єврораду.

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Чи спричинить Орбан проблеми, якщо очолить Європейську раду

За словами Дмитра Кулеби, є ще пів року, щоб вирішити, хто замінить Мішеля. А загалом він відповів іронічно: "Як казала моя бабуся, пережили голод, переживемо й розкоші".

"У нас по європейському треку дуже інтенсивна робота, вона не припинялася з кінця грудня, коли Україна отримала історичне рішення про відкриття переговорів з ЄС. У нас є чіткий план, чітке розуміння, куди ми рухаємось, хто з ким працює, який графік ухвалення рішень, адвокації цих рішень. На темпи євроінтеграції це не повинно вплинути", – пояснив очільник МЗС.

Кулеба впевнений: навіть якщо Орбан буде замість Мішеля, Україна переживе ці шість місяців. Він пропонує поставитися до можливих змін стоїчно.

Ми демократії. Треба бути готовими до того, що в будь-якій країні в будь-який момент може відбутися будь-яка зміна, от і все. Ми з цього виходимо, і ніколи жодні зміни в інших країнах не вганяють нас ані в ступор, ані в паніку, ані в бентегу. Ми знаємо, що якою б не була ситуація, ми все одно будемо працювати, щоб отримати своє, і отримаємо,

– висловився він.

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Що говорить про ситуацію сам Мішель