Орбан і Папа Франциск серед найвпливовіших людей Європи: чому 2025 рік буде для них визначним

Politico оприлюднило свій рейтинг найвпливовіших людей 2025 року. До нього зокрема увійшли угорський президент Віктор Орбан та Папа Франциск. Для них обох 2025 рік буде надважливим.

Серед рейтингу найвпливовіших людей Європи 2025 року є й Віктор Орбан та Папа Франциск, їм дали титули "Глобаліст" та "Лебедина пісня" відповідно. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Чим відзначився Віктор Орбан

Угорський лідер Віктор Орбан, за словами Politico, успішно реалізує своє бачення "неліберальної демократії", провівши при владі майже 15 років. Йому вдалося знизити свободу преси та судів, а тепер робити те саме ще й у столиці Європейського Союзу.

Він прагне підкорити його (Брюссель – 24 Канал) зсередини, і з цією метою він інвестує в ідеологічне поглинання так званої брюссельської бульбашки. Перед тим, як Угорщина почне головувати в Раді ЄС, його союзники запустили "Європейський консерватор" і "Брюссельський сигнал", два консервативні видання, які посилюють меседж проти культурної війни, який поширює мозковий центр Mathias Corvinus Collegium у Будапешті,

– кажуть у Politico.

Його головування у Брюсселі є лише частиною його плану щодо "створення міжнародного альянсу таких же неліберальних політичних акторів". Разом із француженкою Марін Ле Пен цього літа він об’єднав ультраправі партії в нову групу "Патріоти за Європу", яка зрештою стала третьою за величиною політичною групою в Європейському парламенті.

Переобрання Трампа також грає йому на руку. Він ретельно розвивав свою дружбу з новообраним президентом США.

У чому впливовість Папи Франциска

З січня 87-річний Папа буде приймати 32-й ювілей Католицької Церкви, річне святкування, яке проводиться кожні чверть століття з 1300 року. Рим планує залучити 30 мільйонів туристів, які стечуться у столицю Італії, аби змити свої гріхи.

Питання у тому, чи використає цей захід понтифік для просування своєї прогресивної програми, чи знову розчарує своїх найпалкіших прихильників.

Обраний у 2013 році колишній кардинал Хорхе Берголіо дав зрозуміти, що підштовхне церкву в прогресивному напрямку. Тоді газети виходили із гучними заголовками про толерантність церкви до ЛГБТК+ спільноти. Але церква зрештою зовсім не зрушилась у цьому напрямку.

Минулого року Франциск оголосив, що священники можуть пропонувати благословення одностатевим парам. Але він швидко "здав назад" після шквалу критики від африканських єпископів.

У жовтні широко розрекламована загальноцерковна консультація вилучила з порядку денного прогресивні теми й завершилася не різким перетворенням, а не надихаючим зобов’язанням проводити більше консультацій,

– пише Politico.

Здоров'я Папи погіршується, а його наступник, ймовірніше буде поміркованим, або консерватором, що руйнуватиме його спадщину.

У 2025 році, який може стати останнім для його понтифікату, його прихильники очікують на оголошення певних драматичних змін. Мільйони паломників стікаються до Риму.

Втім, Франциск цілком може використати цю дату і для того, щоб покласти край прогресивному порядку денному.