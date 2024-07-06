Орбан відповів на хейт через зустріч з Путіним і пообіцяв ще одну "дивовижну" поїздку

Після візиту до Москви і зустрічі з Путіним Віктор Орбан висловився щодо критики в його бік. Також угорський прем'єр анонсував "цікаву" поїздку. Зробив це політик на борту літака на шляху до Баку.

За два дні прем'єр Угорщини побував спершу в Києві і переговорив із Зеленським, а потім відвідав російського диктатора у Москві. За результатами цих поїздок, Орбан зробив висновок, що позиції сторін конфлікту щодо завершення війни дуже "далекі одна від одної".

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Орбан зізнався, чий він насправді друг

П'ятничний візит угорця до столиці країни – агресорки викликав шквал критики з боку низки європейських лідерів. Цивілізований світ обурив той факт, що Орбан потиснув руку воєнному злочинцю. Втім, сам угорський прем'єр переконує, що він не є другом Путіна, єдине, мовляв, чого він прагне – це встановити мир.

Я веду переговори з Путіним, тому що я шукаю найкоротший і найшвидший шлях, як зупинити війну і встановити мир. Мене критикують за те, що я друг Путіна, але я – друг угорців. Я друг миру,

– заявив він.

Крім того, Орбан заінтригував своїми планами на наступний тиждень. За його словами, тоді у нього відбудеться кілька "не менш дивовижних" зустрічей. Політик не став уточнювати, куди саме він поїде, однак запевнив, що ці поїздки пов'язані із пошуком миру.

Себе самого Орбан порівняв із колишнім лідером Франції Ніколя Саркозі, який їздив до Росії у розпал російської агресії проти Грузії у 2008 році.

Мир – це те, що має бути зроблено. Багато людей мають працювати для цього і над цим. Якщо ви цього не зробите, миру не буде. Перший крок – це відновлення дипломатичних відносин і відкриття каналу зв'язку, що вже і відбулося,

– сказав угорець.

Нагадаємо, що в МЗС України відреагували на візит Орбана до Москви. Там наголосили, що ця поїздка не погоджувалася та не координувалася Києвом. Втім, попри це, він планує і надалі співпрацювати з Угорщиною за результатами візиту угорського прем'єра до України.