"Б'ються героїчно": Орбан раптово похвалив українців та спрогнозував, коли може настати мир

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раптово похвалив Україну. Ще нещодавно він звинувачував українців, що нібито вони ведуть "дискредитаційну кампанію" проти угорської влади.

Окрім похвал на адресу України, політик заявив, що миру з Росією досягти реалістично. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Орбана американському телеведучому Такеру Карлсону.

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Орбан заявив, що миру в Україні можна досягти за пів року

Орбан несподівано заявив, що українці "б'ються героїчно". А тому він обережний із висловлюваннями щодо президента Зеленського та країни загалом.

Це насправді суперечить його позиції.

Українці вирішили захищати свою власну територію, право вступити в НАТО і бути частиною західної архітектури безпеки та економіки. І вони б'ються героїчно, тому я дуже обережний, щоб робити будь-які критичні зауваження щодо президента або України,

– сказав він.

Угорський прем'єр наголосив, що українці зробили "справді щось героїчне та історичне", адже протистоять самій Росії впродовж уже тривалого часу.

Орбан також спрогнозував, що за 6 найближчих місяців або ще й раніше Україна може досягти постійного миру.

"Так, безумовно, я думаю, навіть раніше. Сильні люди укладуть мир, тепер у нас є сильні лідери", – заявив Орбан, натякаючи на Трампа.