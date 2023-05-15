Вже отримав догану з Кремля, – Жданов пройшовся по Орбану після скандальних заяв
Нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оскандалився новою заявою. Він висловив сумнів у необхідності існування Євросоюзу, За логікою Орбана, ЄС "фінансує війну", а також підтримує санкції проти Росії, які "шкодять економіці Угорщини".
Ймовірно, Орбан отримав догану від російського диктатора Владіміра Путіна. Про це у своєму стрімі говорив військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал.
До теми Орбан засумнівався у необхідність існування ЄС: Угорщина погрожує блокувати санкції проти Росії
Орбан вирішив "виправитись"
Жданов стверджує, що Орбан таки проголосував за 11-й пакет санкцій проти Росії, однак згодом вирішив знову підігравати Кремлю. Відкликати свій голос політик не наважився.
Я розповідав, що Орбан все-таки проголосував за 11-й пакет санкцій. Але, мабуть, сьогодні йому надійшла догана з Кремля. Тому він вирішив швидко виправитись,
– вважає він.
Військовий експерт пройшовся по заяві Орбана та пояснив його "логіку".
"Логіка така: ЄС допомагає Україні у війні. Отже, ЄС фінансує війну. Санкції проти Росії, яка напала на Україну, – це погано, бо призводять до погіршення економіки Угорщини. Тобто Угорщина не може заробляти в Росії гроші", – сказав Жданов.
Він наголосив, що попри такі заяви Євросоюз продовжує тиснути на Росію, щоб країна-агресорка пішла з території України. Крім того, ЄС надає ЗСУ сучасне озброєння та техніку.
Жданов про заяву Орбана: дивіться відео
Що сказав Орбан про ЄС
- Під час свого візиту у Веспрем угорський лідер Віктор Орбан заявив, що Європейський Союз не виконує своєї місії. Тому прем'єр Угорщини порушив питання, чи потрібне існування Євросоюзу.
- Орбан зазначив, що "сучасна форма європейської співпраці була зумовлена двома місіями: мир і добробут". Він запитав: "Якщо він не може виконати дві свої первісні місії, то який сенс у ЄС?".
- Видання Bloomberg зазначає, що антиєвропейська риторика угорського прем'єра посилилася після того, як між ЄС та Будапештом виникли суперечки через проблеми Угорщини з верховенством закону і корупцією. Брюссель відмовив Будапешту в допомозі на суму понад 30 мільярдів доларів.