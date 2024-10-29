Новий крок наперекір ЄС: Орбан знову підіграв Путіну

Угорський прем'єр Віктор Орбан відвідав столицю Грузії, де тривають протести. Там його освистали, але провладні телеканали протитрували главу уряду як прем'єра країни, що головує у ЄС, хоча у Євросоюзі стверджують, що не давали Орбану права представляти організацію на цій зустрічі.

Своєю поведінкою угорський політик тільки підтверджує, що є маріонеткою Владіміра Путіна. Таку думку 24 Каналу висловив голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа, додавши, що це остаточно підтвердила реакція Орбана на вибори у Грузії.

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Орбан знову підіграв Путіну

На виборах у Грузії, що відбулися 26 жовтня, перемогла проросійська партія "Грузинська мрія". Відтоді країною ширяться протести. На тлі цього Віктор Орбан прибув у Тбілісі, де заявив, що грузини нібито зробили правильний вибір, бо не втяглися у війну та "не стали другою Україною".

Тоді один з угорських інтелігентів заявив, що Орбана слід нагородити "чорним поясом політичного цинізму". Адже у цій ситуації цинізм прем'єра просто немає меж. Він підіграє російському диктаторові, який зайняв позицію вичікування щодо виборів.

Чому Путін так зробив? Тому що у Кремля є такий представник як Орбан, який постійно руйнує європейські засади, європейську політику і виконує всю брудну та негідну роботу замість Кремля,

– наголосив Тібор Томпа.

На жаль, Віктор Орбан сьогодні справді став виконавцем побажань Путіна. Хоча насправді Угорщина не має ніяких позитивних переваг від взаємодії з Росією.

Нагадаємо, що у Грузії люди вийшли на протести після того, як на виборах перемогла проросійська партія. В день голосування надходило безліч повідомлень про порушення та фальсифікації.

Віктор Орбан прибув до Тбілісі 28 жовтня. Він привітав "Грузинську мрію" з перемогою та заявив, що "грузини обрали мирний шлях" на відміну від України.