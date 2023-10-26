Я б не хотіла бути на фото з такою людиною, – прем'єрка Естонії про зустріч Орбана та Путіна

Прем’єр-міністрка Естонії Кая Каллас напередодні саміту ЄС заявила, що порушить питання використання заморожених російських активів для відновлення України. Крім того, вона планує обговорити з Орбаном його зустріч з російським президентом Владіміром Путіним.

За словами Каллас, вона б не хотіла мати світлину з російським президентом. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу.

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Естонія виступає за передачу російських заморожених активів Україні

Кая Каллас нагадала, що уряд Естонії схвалив законопроєкт про використання російських заморожених активів. За її словами, Україна має законні претензії до Росії через завдані збитки під час війни. Втім, Каллас розповіла, що Росія має претензії до Естонії через блокування активів.

"Тож ми врегульовуємо ці дві претензії, і після закінчення війни, якщо щось залишиться після виплати репарацій Україні, Росія чи олігархи можуть домовитися між собою (про розподілення заморожених коштів – 24 Канал)", – сказала Каллас.

Естонська прем’єрка наголошує на необхідності використовувати заморожені російські активи на користь України та не витрачати на це гроші європейських платників податків. Крім того, Каллас відреагувала на рукостискання Орбана та Путіна. Вона зазначила, що особисто поспілкується про це з угорським прем’єром.

Він (Путін – 24 Канал) розпочав цю агресивну війну проти суверенної країни, він депортував дітей, і він також має ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом. Тож я не хотіла б бути на одній фотографії з такою людиною,

– сказала Каллас.

Естонська прем’єрка додала, що попри свої заяви й критику допомоги України, Угорщина разом з іншими європейськими державами схвалювала проукраїнські рішення.

Орбан пояснив, чому підтримує зв’язок з Путіним

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан пояснив, що продовжує підтримувати зв’язок з російським президентом Владіміром Путіним, нібито "хоче миру для України". За його словами, буцімто, якщо не підтримувати зв’язок з Путіним, то "миру не буде".

"У нас з Росією є спільний сусід – Україна. У нас є мирна стратегія, тому ми б хотіли тримати усі канали комунікації відкритим. В іншому випадку не буде жодного шансу для миру. Ми пишаємось тим, що ми це робимо. Ми говоримо в інтересах миру, і це було б в інтересах кожного в Європі", – переконує лідер Угорщини.