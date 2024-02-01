Орбан боїться вступу України до Євросоюзу через вплив США, – ЗМІ

Віктор Орбан відкрито симпатизує Росія та неодноразово блокував рішення про виділення 50 мільярдів євро для України. Він також висловлювався проти членства нашої держави у ЄС, тож ЗМІ дізналися причину.

Прем'єр-міністр Угорщини пояснив, що він проти вступу України до ЄС через вплив США. Таку думку він озвучив під час закритої зустрічі з угорськими депутатами у березні 2023 року.

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Це створить новий "центр сили"

Орбан говорив про євроінтеграцію України на так званій Великій раді ЄС – угорському парламентському форумі, який скликається перед самітами Європейської ради й куди запрошують високопосадовців парламенту, включно з опозицією – 20 березня 2023 року.

Повідомляють, що Орбан тоді сказав, що вступ України створить новий "центр сили" в ЄС. У ньому переважатимуть США та туди долучаться країни Балтії, Польща й меншою мірою Румунія.

Погляньмо на Білорусь, там усе ще можуть відбутись одна або дві кольорові революції,

– додав прем’єр Угорщини.

За переконаннями Орбана, це суттєво вплине на традиційних лідерів ЄС – Францію та Німеччину. він намагався обговорювати це з Макроном та Шольцом, однак ті не прийняли його ідеї.

З промови Орбана також стало зрозуміло, що подібний перерозподіл влади в ЄС його турбує, адже заважає його стратегічному баченню, а саме зміщенню центру світової економіки в Азію. Він також зазначив, що після завершення війни Угорщина хотіла б налагодити відносини із Росією.

Орбан заявив, що вважає неправильним те, що американці можуть реагувати на це та розколювати світову економіку. Натомість він вважає, що всі можуть будувати відносини відповідно до своїх інтересів.

Орбан непублічно визнавав, що Угорщина не перешкодить вступу України в ЄС