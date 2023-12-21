Це "військова операція", – Орбан обурив новою заявою щодо війни в Україні
Джерело:Bloomberg
Прем'єр-міністр Угорщини відмовився називати повномасштабне вторгнення Росії в Україну війною. Натомість він заявив, що це буцімто "військова операція".
Раніше Орбан розлютив союзників Угорщини в Європейському Союзі та НАТО, підтримуючи тісні відносини з Росією та намагаючись підірвати підтримку України, зокрема, закликаючи до скасування економічних санкцій проти Москви.
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Орбан повторює російські наративи
Угорський прем'єр Віктор Орбан засумнівався, чи варто називати "війною" повномасштабне російське вторгнення в Україну. Про це він повідомив 21 грудня під час щорічної пресконференції в Будапешті.
Це військова операція. Між двома країнами не було оголошення війни. Коли Росія оголосить війну, тоді війна буде,
– заявив прем'єр-міністр Угорщини.
Орбан цинічно вважає, що для того, щоб назвати повномасштабне вторгнення Росії війною, наразі нібито "недостатньо причин".
Позиція Орбана щодо України: останні новини
- 14 грудня на Саміті ЄС у Брюсселі під час обговорень щодо відкриття перемовин про вступ України до Євросоюзу Віктор Орбан вкотре висловив свою думку стосовно цього питання. Його позиція залишилася непохитною. Він апелював до юридичних процедур та постійно повторював, що Україна не виконала всі сім вимог.
- Відповідаючи на питання, чи погодиться Орбан на виділення 50 мільярдів євро для України, після того, як Єврокомісія розморозила для нього 10 мільярдів, він сказав що ні. Прем'єр Угорщини тоді зазначив, що зустріч відбувається не для того, аби буцімто торгуватися. Він не був проти виділення грошей Києву, але за межами довгострокового бюджету ЄС.
- 19 грудня Володимир Зеленський звернув увагу на те, що політика Орбана стосовно України не дуже дружня. Президент розповів, що хоче зустрітися з угорським прем'єром. Раніше він пропонував організувати зустріч з Орбаном, однак жодної відповіді не отримав.
- 20 грудня Віктор Орбан поділився своїми думками щодо грудневого саміту ЄС. За його словами, Угорщина стикається з трьома проблемами одночасно. Мовиться про російсько-українську війну, ріст загрози тероризму через війну в Ізраїлі, який перекинувся в Європу, а також розвиток міграційної ситуації. Водночас він поскаржився на майбутній вступ України до Європейського Союзу. Він запевнив, що це забере в Угорщини всі європейські гроші.