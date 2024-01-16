"Порушення" суверенітету ЄС, – в Орбана "запалало" через 50 мільярдів євро для України

Віктор Орбан розкритикував план щодо допомоги Україні. Мовиться про чотирирічну програму макрофінансової підтримки на суму у 50 мільярдів євро.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти плану допомоги Україні на 50 мільярдів євро. Відповідну заяву він зробив на спільній пресконференції у Будапешті з не менш проросійським прем’єром Словаччини Робертом Фіцо.

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Що сказав Орбан

Глава угорського уряду заявив, що допомога Україні не повинна шкодити бюджету Євросоюзу. Орбан спробував запевнити, що він нібито не проти допомоги нашій країні загалом.

Але віддати 50 мільярдів євро з бюджету ЄС на чотири роки вперед – це "порушення" суверенітету і національних інтересів ЄС. Ми навіть не знаємо, що станеться через чверть року,

– сказав угорський прем’єр.

Орбан виступив за відокремлення будь-якої фінансової допомоги Україні від бюджету ЄС. Також він хоче, щоб така допомога була пропорційною економіці країн-членів Євросоюзу. Прем'єр-міністр Угорщини пригрозив зупинити цей процес "із сумом", якщо Брюссель з ним не погодиться.

Що сказав Фіцо

Роберт Фіцо погодився зі скандальним політиком. Він назвав дії Орбана "законною боротьбою" проти змін до бюджету ЄС. Також глава словацького уряду вважає, що навіть у разі виділення 50 мільярдів євро в Україні нібито нічого не зміниться у найближчі 3 – 4 роки.

З кожного боку на сто тисяч більше загиблих солдатів, і ніхто не просунувся вперед. Росіяни продовжать свій військовий контроль над Донецьком і Луганськом. Звісно, вони не підуть із Криму, але позиція Росії на переговорах покращиться,

– заявив Фіцо.

Словацький прем'єр виступив проти військової допомоги Україні та вкотре сказав, що війна проти Росії буцімто "не має військового рішення".

Що кажуть експерти про Орбана