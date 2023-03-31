"Орбан обмочив штанці": що означають заяви Угорщини про миротворців для України

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що в ЄС готові обговорювати відправлення миротворців в Україну. Втім, це свідчить про те, що Орбан дуже злякався.

Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Микола Давидюк. Він також додав, якщо Орбан хоче створити ще одну Боснію, то йому краще робити це в Угорщині, а не в Україні.

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Заяви Орбана – примітивна маніпуляція на користь Росії

Так, нашу державу цікавить лише перемога та звільнення українських територій від російських окупантів. Відтак, "зависнути" на 50 років без розвитку, грошей та безпеки – це не сценарій України.

Давидюк переконаний, що угорський прем'єр просто злякався та "обмочив штанці". Так само як і самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко.

Вони (Орбан і Лукашенко – 24 Канал) злякалися, бо побачили, що Путін фінально з'їхав з глузду,

– зауважив політолог.

За його словами, Лукашенко дізнався з преси про розміщення Росією ядерної зброї на території Білорусі. Орбан боїться, що його спіткає та ж доля. Саме тому угорський прем'єр нагнітає ситуацію – говорить про миротворців для України та завершення війни на будь-якій території. Заяви Орбана є примітивною маніпуляцією на користь ворога.

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