Орбан знову виступив проти початку перемовин про вступ України до ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре закликав зняти з порядку денного саміту ЄС рішення щодо України про початок переговорів про вступ. Він вже написав листа президенту Європейської ради Шарлю Мішелю.

Крім того, Орбан також закликає не виносити на порядок денний рішення щодо макрофінансової допомоги України. Угорський прем'єр заявляє, що такі рішення нібито "необґрунтовані".

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Орбан написав листа президенту Європейської ради

Саміт ЄС має відбутися 14 – 15 грудня. На ньому мають розглянути питання макрофінансової допомоги й початок переговорів про вступ до ЄС. Втім, Орбан закликає зняти ці питання з порядку денного, бо нібито очікування країн Євросоюзу "необґрунтовані".

Є очікування, що з цієї нагоди Європейська Рада може й мусить схвалити рішення про початок переговорів про вступ з Україною та перегляд Багаторічної фінансової рамки на 2021 – 2027 роки. З огляду на нинішній рівень політичних та технічних приготувань ці очікування необґрунтовані,

– написав Орбан у листі.

Крім того, угорський прем'єр вдався до відкритої критики рекомендації Єврокомісії про вступ України. Орбан вважає, що це стане "кінцем політики ЄС із розширення як об'єктивного інструменту, що базується на цінностях". Ба більше, він скаржиться, що нібито "відсутня змога попередньо це обговорити".

До слова, в ЄС пропонують виділити Україні макрофінансову допомогу у розмірі 50 мільярдів. Втім, Орбан вважає, що це "незбалансована та нереалістична пропозиція".

"З усією повагою закликаю вас не пропонувати Європейській Раді ухвалювати рішення з цих питань у грудні, оскільки очевидний брак консенсусу неминуче призведе до провалу. Європейська Рада має уникнути цього контрпродуктивного сценарію задля збереження єдності, що є нашим найважливішим активом", – закликав Орбан.

В Європейській раді поки не коментували лист від угорського прем'єра.

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