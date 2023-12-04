Орбан знову виступив проти початку перемовин про вступ України до ЄС
Джерело:Радіо Свобода
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре закликав зняти з порядку денного саміту ЄС рішення щодо України про початок переговорів про вступ. Він вже написав листа президенту Європейської ради Шарлю Мішелю.
Крім того, Орбан також закликає не виносити на порядок денний рішення щодо макрофінансової допомоги України. Угорський прем'єр заявляє, що такі рішення нібито "необґрунтовані".
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Орбан написав листа президенту Європейської ради
Саміт ЄС має відбутися 14 – 15 грудня. На ньому мають розглянути питання макрофінансової допомоги й початок переговорів про вступ до ЄС. Втім, Орбан закликає зняти ці питання з порядку денного, бо нібито очікування країн Євросоюзу "необґрунтовані".
Є очікування, що з цієї нагоди Європейська Рада може й мусить схвалити рішення про початок переговорів про вступ з Україною та перегляд Багаторічної фінансової рамки на 2021 – 2027 роки. З огляду на нинішній рівень політичних та технічних приготувань ці очікування необґрунтовані,
– написав Орбан у листі.
Крім того, угорський прем'єр вдався до відкритої критики рекомендації Єврокомісії про вступ України. Орбан вважає, що це стане "кінцем політики ЄС із розширення як об'єктивного інструменту, що базується на цінностях". Ба більше, він скаржиться, що нібито "відсутня змога попередньо це обговорити".
До слова, в ЄС пропонують виділити Україні макрофінансову допомогу у розмірі 50 мільярдів. Втім, Орбан вважає, що це "незбалансована та нереалістична пропозиція".
"З усією повагою закликаю вас не пропонувати Європейській Раді ухвалювати рішення з цих питань у грудні, оскільки очевидний брак консенсусу неминуче призведе до провалу. Європейська Рада має уникнути цього контрпродуктивного сценарію задля збереження єдності, що є нашим найважливішим активом", – закликав Орбан.
В Європейській раді поки не коментували лист від угорського прем'єра.
В ЄС почнуть обговорювати, чи відкривати переговори про вступ з Україною
- Постійні представники 27 держав-членів ЄС в Брюсселі у вівторок, 5 грудня, почнуть обговорювати, чи починати переговори про вступ України в Євросоюз.
- За попередніми даними, на саміті ЄС мають дати "зелене світло" щодо початку переговорів про вступ України в Європейський Союз. Таке ж рішення мають ухвалити й щодо Молдови.
- До слова, в ЄС стверджують, що Україна виконала майже всі вимоги у питанні щодо вступу. Урсула фон дер Ляйєн наголосила, що залишилося виконати лише 4 умови: збільшити штатну чисельність НАБУ; виключити із закону про запобігання корупції положення, що обмежують повноваження НАЗК щодо перевірки "вже перевіреного" майна, придбаного декларантами до вступу на держслужбу; ухвалити закон(и), щоб втілити рекомендації Венеціанської комісії щодо нацменшин, державної мови, медіа та освіти; врегулювати лобіювання "за європейськими стандартами".