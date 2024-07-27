Орбан знову поставив під сумнів вступ України до НАТО та ЄС та заявив про "самознищення" Європи

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив чергову заяву. Цього разу він заговорив про "самознищення" Європи.

Віктор Орбан, відомий своїми скандальними висловами, знову поставив під сумнів вступ України до НАТО та ЄС. За його словами, Європа перестала захищати свої інтереси.

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Орбан сказав, що наближаються зміни

Щодо членства України у ЄС та НАТО він заявив, що європейці "не мають на це грошей". Він вважає, що Україна повернеться до статусу "буферної держави", а міжнародні гарантії безпеки будуть закріплені між США та Росією.

Європа перестала захищати свої власні інтереси… Все, що Європа робить сьогодні, – це беззастережно слідує за продемократичною зовнішньою політикою США... навіть ціною самознищення,

– підкреслив угорський політик.

Він також додав, що наближаються зміни, яких не бачили вже 500 років. За його словами, Китай, Індія, Пакистан та Індонезія є "домінуючим центром" світу. Крім цього, Віктор Орбан стверджував, що США стоять за вибухами 2022 року, які пошкодили газопроводи "Північний потік".