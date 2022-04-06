Орбан заявляє, що Путін згоден на "нормандські" переговори: в ОП кажуть про "медійний хайп"

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявляє, що президент РФ Володимир Путін готовий на переговори з лідерами України, Франції та Німеччини. В Офісі Президента України вбачають "медійний хайп".

Орбан запропонував зустріч у Будапешті

Орбан, який нещодавно переобрався на ще один термін, сказав, що Путін у розмові з ним буцімто дав позитивну відповідь на пропозицію про зустріч з лідерами України, Франції та Німеччини в Будапешті.

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Глава РФ начебто готовий зустрітися у чотиристоронньому форматі, але з певними умовами.

Наближений до російського диктатора Орбан каже, що у розмові з Путіним запропонував зустріч у Будапешті для негайного припинення вогню на території України.

В Офісі Президента заявили про політичні спекуляції

Михайло Подоляк, член делегації України у переговорах з Росією, вбачає у заяві Орбана політичні спекуляції.

Сьогодні багато хто робить політичні заяви, виходячи суто зі своїх інтересів. Частіше це про політичні спекуляції та бажання хайпу. Особливо якщо говоримо про політичних діячів з дуже специфічними політичними поглядами,

– сказав Подоляк.

. Угорщина не підтримує санкції проти Росії та відому від російських енергоресурсів. Також Будапешт блокує поставки зброї своєю територією до України. А після перемоги на виборах Орбан назвав Зеленського своїм опонентом

Подоляк зауважив, що є офіційні канали, через які йдуть будь-які реальні пропозиції. Все інше, за його словами – хайп.

"Але реальність трошки інакша. Є офіційні канали. Є переговорна група, яка постійно на контакті на рівні підгруп. Є, нарешті, ключовий міжнародний консультативний формат – на рівні політичних радників, яким опікується з нашого боку Андрій Єрмак. Будь-які реальні пропозиції йдуть тільки через ці канали. Інше – це медійний хайп", – резюмував радник глави ОП.

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