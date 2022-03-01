Орбан здійснив величезну помилку, поставивши на Путіна, – генерал-майор СБУ

Світ продовжує підтримувати Україну під час війни з Росією, зокрема озброєнням. Проте не Угорщина, яка підтримує лише дружні стосунки з Кремлем.

Уряд угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана "б'ється" до кінця. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив генерал-майор Служби безпеки України Віктор Ягун.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Ягун: Це останній термін Орбана при владі

Як розповів Ягун, ситуація в Угорщині потрохи починає змінюватись. Проте там навіть досі телебачення фактично повністю підконтрольне Орбану і не показує ті жахи, які відбуваються в Україні.

Я думаю, що Орбан здійснив величезну помилку, поставивши на Путіна. Це останній термін його перебування при владі,

– зазначив він.

Також генерал-майор СБУ підкреслив, що Угорщина все ж таки частково входить у демократичний світ – у НАТО та євроспільноту. "Інформація, на диво, пробивається до населення, яке так само починає підійматися", – додав Ягун.

Генерал-майор СБУ про розплату Орбана за підтримку Путіна: дивіться відео (початок із 26:30)





Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!