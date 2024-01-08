Орбана можна уникнути: Мішель розповів, як не дозволити прихильнику Путіна очолити Єврораду
Джерело:Reuters
У суботу 6 січня Шарль Мішель заявив, що хоче балотуватися до європейського парламенту. Це означає, що його посада голови Європейської ради буде вакантною, а він піде з посади достроково - приблизно у червні-липні, а не в листопаді.
Мішель хоче балотуватися у Європарламент від партії "Реформістський рух" (Mouvement Réformateur, MR). Якщо його наступника не оберуть, ним автоматично стане лідер країни, яка головуватиме в Раді. Це може бути Віктор Орбан, адже в липні у Раді ЄС головуватиме Угорщина.
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Мішель заспокоїв суспільство, мовляв, Орбана можна уникнути
7 січня Шарль Мішель заявив, що є достатньо часу, щоб обрати його наступника, а Євросоюз має варіанти "уникати Віктора Орбана". Таким чином він намагався пом'якшити критику на свою адресу, оскільки багато хто незадоволений його планом достроково піти у відставку.
Угорщина буде країною – головою Ради ЄС з липня по грудень 2024 року. Через це є побоювання, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан автоматично обійме посаду Мішеля.
Я хочу чітко пояснити, що в будь-якому випадку в червні має бути прийняте рішення щодо мого наступника, а рішення парламенту буде в липні, тому Раді легко прийняти рішення, передбачити, коли мій наступник приступить до виконання своїх обов'язків,
– пояснив Мішель журналістам.
Загалом же він хотів донести думку, що "є багато інструментів, якщо є політична воля уникнути Віктора Орбана".
Мішеля критикують за таке рішення
Хоча цей його крок є юридично коректним, він створює додатковий тиск на європейських лідерів. Тепер у них менше часу, щоб розпочати боротьбу за найвищу посаду.
Також політики бояться, що Орбан безконтрольно керуватиме Радою ЄС і напруга між ним та європейською спільнотою посилиться ще більше, зазначає Politico. До того ж це вперше чинний президент Ради буде кандидатом на виборах до Європейського парламенту.
ЗМІ цитують професора права Альберто Алеманно, який жорстко розкритикував Мішеля.
Рішення Шарля Мішеля достроково залишити головування в Раді ЄС, щоб продовжити власну політичну кар'єру як депутата Європарламенту, є не тільки егоцентричним, але й безвідповідальним: воно відкриє шлях для Віктора Орбана,
– написав він.
Загальне враження щодо рішення Шарля Мішеля – "капітан залишає корабель у шторм".
Євросоюз потребує змін
- Експерти вважають, що Орбан досить хитрий і може спробувати всидіти на двох стільцях.
- А голова МЗС Італії вважає, що Євросоюз має не тільки створити власну армію, а й відмовитися від "двоголової структури" управління. За словами Антоніо Таяні, у Брюсселя має бути один президент, а не два, як зараз. Міністр мав на увазі, що зараз у ЄС два президенти – Європейської ради і Європейської комісії.