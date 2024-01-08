Орбана можна уникнути: Мішель розповів, як не дозволити прихильнику Путіна очолити Єврораду

У суботу 6 січня Шарль Мішель заявив, що хоче балотуватися до європейського парламенту. Це означає, що його посада голови Європейської ради буде вакантною, а він піде з посади достроково - приблизно у червні-липні, а не в листопаді.

Мішель хоче балотуватися у Європарламент від партії "Реформістський рух" (Mouvement Réformateur, MR). Якщо його наступника не оберуть, ним автоматично стане лідер країни, яка головуватиме в Раді. Це може бути Віктор Орбан, адже в липні у Раді ЄС головуватиме Угорщина.

Дивіться також ЄС має створити власну армію, – міністр закордонних справ Італії

Мішель заспокоїв суспільство, мовляв, Орбана можна уникнути

7 січня Шарль Мішель заявив, що є достатньо часу, щоб обрати його наступника, а Євросоюз має варіанти "уникати Віктора Орбана". Таким чином він намагався пом'якшити критику на свою адресу, оскільки багато хто незадоволений його планом достроково піти у відставку.

Угорщина буде країною – головою Ради ЄС з липня по грудень 2024 року. Через це є побоювання, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан автоматично обійме посаду Мішеля.

Я хочу чітко пояснити, що в будь-якому випадку в червні має бути прийняте рішення щодо мого наступника, а рішення парламенту буде в липні, тому Раді легко прийняти рішення, передбачити, коли мій наступник приступить до виконання своїх обов'язків,

– пояснив Мішель журналістам.

Загалом же він хотів донести думку, що "є багато інструментів, якщо є політична воля уникнути Віктора Орбана".

Мішеля критикують за таке рішення

Хоча цей його крок є юридично коректним, він створює додатковий тиск на європейських лідерів. Тепер у них менше часу, щоб розпочати боротьбу за найвищу посаду.

Також політики бояться, що Орбан безконтрольно керуватиме Радою ЄС і напруга між ним та європейською спільнотою посилиться ще більше, зазначає Politico. До того ж це вперше чинний президент Ради буде кандидатом на виборах до Європейського парламенту.

ЗМІ цитують професора права Альберто Алеманно, який жорстко розкритикував Мішеля.

Рішення Шарля Мішеля достроково залишити головування в Раді ЄС, щоб продовжити власну політичну кар'єру як депутата Європарламенту, є не тільки егоцентричним, але й безвідповідальним: воно відкриє шлях для Віктора Орбана,

– написав він.

Загальне враження щодо рішення Шарля Мішеля – "капітан залишає корабель у шторм".

Євросоюз потребує змін