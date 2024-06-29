"Зрада і редизайн": Орбан написав статтю у якій висловив невдоволення новим керівництвом ЄС
Джерело:Magyar Nemzet
Нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав статтю "Зрада і редизайн". У ній він назвав домовленість Європейської народної партії, соціал-демократів та лібералів про розподіл топ-посад у ЄС "ганебним пактом".
Він заявив, що ЄНП порушила свої обіцянки виборцям і об'єдналася з лівими партіями, що наражає Європу на небезпеку. Орбан закликав європейські праві партії до створення сильних парламентських груп і співпраці для відстоювання волі виборців.
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Чому Орбан незадоволений новим керівництвом ЄС
Орбан опублікував статтю "Зрада і редизайн" у виданні Magyar Nemzet, де жорстко розкритикував домовленість ЄНП, соціал-демократів та лібералів про розподіл топ-посад у ЄС.
Він назвав цей союз "ганебним пактом", звинувачуючи ЄНП у зраді виборців та порушенні своїх обіцянок.
Прем'єр заявив, що ЄНП виграла вибори до Європарламенту, проводячи кампанію за зміни, але, порушуючи своє слово, об'єдналася з соціалістами та лібералами.
Дійсно, провоєнну коаліцію було відновлено з єдиною метою – утримати при владі ту саму брюссельську еліту, яка занурила Європу в кризу, принаймні ще на п’ять років,
– заявив Орбан.
Орбан пообіцяв продовжувати розвивати співпрацю між європейськими правими партіями, зазначивши, що від них залежить виконання волі виборців.
"Праві партії повинні створити сильні європейські парламентські групи, а потім розвивати співпрацю між цими групами. У неділю відбудуться дві вирішальні події, тож варто звернути увагу на Париж і Відень", – зазначив прем'єр Угорщини.
Він вважає, що якщо все вийде за його задумом, то до кінця року "патріоти" зможуть отримати більшість у західному світі.
До слова, за інформацією ЗМІ, Орбан наступного тижня може зустрітися з Зеленським. Не виключено, що зустріч відбудеться в Україні.