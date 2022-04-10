Орбану це дорого коштуватиме, – ексміністр про ставлення угорського прем'єра до війни

Вже фактично не залишилося країн, які б не засуджували військову агресію Росії проти України. Залишився лише прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, але йому таке ставлення до війни коштуватиме дорого.

Таку думку висловив ексміністр закордонних справ України (2007 – 2009 роки) Володимир Огризко в ефірі 24 каналу.

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На його думку, Орбан вже в силу, мабуть, тотальної фінансової залежності не може зайняти іншої позиції.

Але боюся, йому це буде дорого коштувати, тому що Євросоюз припинить фінансування багатьох програм по Угорщині, тому йому доведеться думати, чи продовжувати бути Троянським конем Кремля в ЄС, чи підтримувати Україну,

– наголосив Володимир Огризко.

А на повідомлення про те, що речник прем'єр-міністра Угорщини заявив, що Віктор Орбан засуджує різанину у Бучі, Огризко зазначив, що “поки що це просто красиві слова і за ними, на жаль, нічого немає”.

До слова, дії прем'єра Угорщини наразі непередбачувані. Політичний аналітик Андреас Умланд каже, що, очевидно, що Орбан зайняв скандальну позицію всередині ЄС. Зараз дедалі більше людей вимагають, щоб Угорщину виключили з Євросоюзу

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