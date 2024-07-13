Його цікавить не мир в Україні: чому Орбан насправді поїхав на зустріч з Трампом

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом, аби обговорити, як досягнути миру в Україні. Однак самого Орбана не надто хвилює власна "мирна ініціатива"

Орбан заявив, що Трамп нібито зможе "розв'язати проблему" досягнення миру в Україні. Проте мета зустрічі з потенційним президентом США першочергово має іншу мету. Детальніше про неї 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

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Трамп вигідний для Орбана

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продовжує своє "миротворче турне". Після візитів до Києва, Москви, Пекіна та Вашингтона, Орбан навідався у Палм-Біч, штат Флорида, аби зустрітися з експрезидентом США Дональдом Трампом.

Орбан разом із Трампом та Сі лягають в канву переговорів з Росією та другого саміту миру з Росією, але вже після виборів. Шанси у Трампа дуже високі, тому що у демократів проблеми з Байденом. Перемога Трампа – це неприємна історія для України, він примушуватиме здавати території, але ніхто, звісно, на це не погодиться. Але Орбан відіграє ключову роль у відіграванні цього плану,

– зазначив Валерій Клочок.

Потенційна перемога Дональда Трампа на виборах у США не обов'язково означатиме, що Білий дім зупинить підтримку України. Трамп – доволі непередбачуваний політик. На Заході, до слова, вважають, що Трамп не залишить Україну Путіну у разі свого президентства, а навпаки може посилити підтримку Києва.

Фактично прем'єр Угорщини зараз сформував таку собі переговорну коаліцію, у яку увійшли представники Сполучені Штати, Європейського Союзу та Китаю. Варто звернути увагу, що про посередництво цих країн говорив як Орбан, так і Володимир Зеленський.

Орбан якраз виступає таким собі представником від Євросоюзу, хоч він офіційно мандата не отримував. ЄС обережно говорить про те, що такого робити не можна. Те, що Орбан поїхав на аудієнцію до Трампа, теж свідчить про те, що зараз очільник Угорщини користується ситуацією та робить ставку на Трампа. Бо у випадку його перемоги на виборах, Орбан матиме собі друга та соратника – президента США,

– пояснив Клочок.

Безперечно, для будь-якої країни Європи мати тісні відносини зі США – це велика ціль. Тому Орбан зараз намагається усіляко її досягнути.