В Росії через паніку можуть зливати одне одного, – Коваленко про ордер на арешт Путіна

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна. Його звинувачують у військових злочинах, здійснених в Україні: незаконній депортації дітей та перевезенні українців до Росії.

Цю інформацію 24 Каналу прокоментував Олександр Коваленко – військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". За його словами, у Росії можуть початися серйозні проблеми через це рішення.

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Що відбуватиметься в Росії

Олександр Коваленко пояснив, що у контексті міжнародного законодавства Владімір Путін – військовий злочинець.

"Ми маємо досить серйозний прецедент з часів Другої світової війни", – описав заяву військово-політичний оглядач.

На його думку, ордер на арешт Путіна може потягнути за собою накладення санкцій та подальше затримання й решти злочинців Росії.

Що ж буде чекати на Сєргєя Шойгу, Валєрія Герасимова, Марію Захарову, Сєргєя Лаврова та інших? Фактично усі ці люди повинні розуміти, що майже завтра вони можуть також стати військовими злочинцями і їх буде подано в розшук,

– наголосив він.

Коваленко додав, що попереду найцікавіша фаза.

"Вони в загальній паніці можуть розпочати один одного "зливати", – переконаний він.

Військово-політичний оглядач наголосив, що раніше він думав, що вірогідність того, що Путіна можуть видати після закінчення війни мінімальна. Втім зараз змінив свою думку.

Зараз все може відбутися за зовсім іншим сценарієм: внутрішньо можуть злити самого Путіна,

– розказав він.

За його словами, останні події вплинуть і на ситуацію в зоні бойових дій.

Хто першим здасть Путіна

Олександр Коваленко наголосив, що видача ордера на арешт не лише президенту Росії, але й уповноваженій РФ у справах дітей Марії Львові-Бєловій – це лише перший крок.

"Найближчим часом цей список може розширюватися. Коли ці павуки в банці почнуть один одного їсти, тоді це буде вже цікавий ланцюжок подій", – переконаний він.

До того ж самого Путіна захоче власними руками здати суду його ж оточення.

Ми можемо зараз розглядати основні групи – це найбільш впливові від Міноборони Сєргєй Шойгу та Валєрій Герасимов, безумовно. Їх конкуренція це Луб'янка, ФСБ, знову ж таки Ніколай Патрушев, Алєксандр Бортников, Дмитрій Козак, Міхаіл Бабич,

– повідомив він.

На його думку, осторонь може не залишитися Служба зовнішньої розвідки РФ та її директор Сєргєй Наришкін. Проте його боротьба за голову Путіна малоймовірна.

"Скоріше за все ми побачимо саме події непорозуміння та зростання конфронтації між Фрунзеньскою набережною та Луб'янкою", – додав він.

Коваленко зазначив, що спостерігати за цим буде цікаво. Однак, Путіну не звикати до неможливості покинути територію РФ.

Втім, висока вірогідність, що диктатор не зважатиме на заборони. Серед країн, в які він може поїхати можуть бути Білорусь, Таджикистан, Іран та Сирія.

Ордер на арешт Путіна: основне