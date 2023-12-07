Куди може їздити Путін: як впливає ордер на його арешт

Російський диктатор Владімір Путін зараз обережно обирає місця для мандрівок. Адже у багатьох країнах світу його можуть заарештувати.

Якщо Путін відвідає будь-яку зі 123 країн, яка є членами Міжнародного кримінального суду, його можуть запроторити до в'язниці. Однак все ж диктатор може покидати межі своєї країни.

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Куди може їздити Путін

Відколи МКС оголосив про ордер, Путін майже не залишав Росію. Однак він відвідував країни, які не є членами Міжнародного кримінального суду. Зокрема Китай та колишні радянські республіки: Білорусь, Казахстан та Киргизстан. Також російські ЗМІ заявляли, що диктатор нібито відвідував окуповані Росією територій України.

Крім цього, 6 грудня Путін відвідав Об'єднані Арабські Емірати та Саудівську Аравію, які також не є членами МКС.

Однак влітку російський диктатор пропустив саміт БРІКС у Південній Африці після того, як ця країна ясно дала зрозуміти, що арештує його згідно з договором МКС.

До слова, 4 грудня президент Бразилії Лула да Сілва заявив, що Владіміра Путіна запросять на саміт G20, який відбудеться у країні у 2024 році. Російський диктатор сам вирішуватиме: їхати чи ні. Однак якщо він приїде, йому доведеться мати справу з ордером МКС.

Що відомо про ордер на арешт Путіна