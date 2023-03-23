За Путіна вже нема кому вступитися: як пропагандисти відпрацювали після ордеру з Гааги

Міжнародний кримінальний суд у зв'язку із ситуацією в Україні видав 2 ордери на арешт. Один – для Владіміра Путіна, інший – для Марії Львової-Бєлової, його уповноваженої з прав дітей. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 Каналу.

Лавров вирішив не виправдовувати Путіна

Необхідність їх заарештувати пов'язана з ймовірними воєнними злочинами, які вони скоїли. А саме з депортацією дітей з окупованих територій України до Росії.

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Для більшості з нас очевидно, що це початок великого процесу, за підсумками якого за ґратами виявляться десятки тисяч росіян, які вчинили воєнні злочини проти українців. Також результатом цього процесу стане визнання дій росіян геноцидом проти українського народу.

Вони вже відчувають, що попалися.

Отже, першим на ордер для арештанта Путіна відреагувало міністерство закордонних справ Росії. Однак чомусь зовсім не в особі "найкрутішого дипломата", який ніколи не полізе за словом у кишеню. З моменту оголошення нового статусу Путіна від Сєргєя Лаврова нічого не чути. Тому захищати Путіна кинулася речниця МЗС Росії Марія Захарова.

Як пропагандисти відреагували на ордер Путіну

Вона запевняла, що їй та всім росіянам байдуже на Міжнародний трибунал. Мовляв, Росія його і так не визнає, а тепер – тим більше. Однак вже згодом вона зрозуміла, що це звучить якось зовсім непереконливо, як для великої держави. Тому речниця МЗС опублікувала потужну – як вона сама вважає – пропагандистську відповідь Заходу у своєму телеграм-каналі.



Відповідь Захарової на ордер для Путіна / Скриншот

Травля щодо Львової-Бєлової та Лєаніда Рошаля... Як швидко Путін перетворився на Рошаля. Очільник Кремля магічним способом зникає з пропагандистського ниття Захарової, і замість нього появляється ще один російський пропагандист, який вдає з себе лікаря.

Захарова намагається хоча б в інформаційному просторі вивести Путіна з-під удару. Або ж – вивести з-під удару саму себе. Ну, щоб у майбутньому на засіданні Міжнародного суду сказати: "Ні, ну, я ж раніше не знала, що Путін – воєнний злочинець. Ось коли ви сказали – я одразу перестала за нього заступатися. Я заступалася за Рошаля. І то була дуже п'яна".

А от заступник голови Радбезу Росії Дмітрій Мєдвєдєв вирішив, що йому втрачати нічого. Після новин з Гааги він у своєму твітері увімкнув режим "крутого".



Туалетні погрози Медведєва / Скриншот

Вже всім ясно, що Медведєв готовий провести решту свого життя у в'язниці. Тому ніякої іншої реакції на ордер Путіну у нього бути не могло.

А от кому, схоже, зовсім начхати і на долю Путіна, і на власну репутацію, так це Рамзану Кадирову. Його слуги, схоже, остаточно зірвалася із ланцюгів. Автори телеграм-каналу Кадирова почали тролити самого Кадирова.



Цинічний пост Кадирова у телеграмі / Скриншот

Любитель піднятих хвостів Кадиров, мабуть, жорстоко покарав би свою свиту за такі висловлювання. Але челядь відверто "стібеться" з господаря, бо знає, що той не вміє читати.

Путін став Волдемортом – його ім'я вже не називають

Інша пропагандистка Маргаріта Сімоньян заявила таке: "Хотіла б я подивитися на країну, яка за рішенням Гааги заарештує Путіна. Хвилин за вісім. Або скільки там становитиме час підльоту до її столиці".

Сімоньян натякає, що у разі арешту Путіна в будь-якій країні, Росія відразу ж атакує її балістичними ракетами. Тут виникає одразу два питання:

а хто ж віддасть цей наказ, якщо ядерна валізка – завжди у Путіна;

навіщо бомбити країну, в якій заарештували Путіна, якщо там у цей момент перебуває сам Путін.

Сімоньян озвучила потаємну мрію всіх російських пропагандистів, військових та чиновників – поховати діда живцем і зіпхнути на нього всі гріхи. Це підтверджують і слова Соловйова, який прокинувся лише на 3-й день.

Соловйов взявся погрожувати світу ядерною зброєю: відео

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Щоправда, ні він, ні Сімоньян, яка прийшла до нього у студію, не згадують Путіна в контексті видачі ордерів. Мекають щось про "волю російського народу".

Дивіться відео, як Соловйов уникає слова "Путін":

Слово "Путін" поруч із словом "Гаага" пропагандистам використовувати заборонили. Згадують вони лише його поплічницю – Львову-Бєлову.

Сімоньян відпрацьовує нову методичку: відео

Ось вона – нова методичка. Сімоньян завжди першою їх озвучує. Після ордера на арешт до них нарешті дійшло, що настає кінець. Тепер вони вже не планують правити світом. Їхньою головною ідеєю є збереження хоч якоїсь Росії.

Воно й не дивно, адже більшість країн світу, згідно з міжнародним правом, видадуть усіх цих злочинців суду. А в таких великих державах як Зімбабве, Венесуела, Білорусь – вас без особливих зусиль знайде Україна. Тікати нікуди.

А ось наляканий та ображений на Захід Соловйов натяку Сімоньян поки що не зрозумів. Він оголошує усьому світу "священну війну". Однак сам уже настільки не вірить у власну нісенітницю, що заганяє себе в стан якогось шизофренічного трансу, щоб все це сказати.

Маразми від Соловйова: відео

Прихильників Путіна меншає

Отже, що ми маємо. Пропаганда та оточення Путіна – перелякані. До них дуже поступово починає доходити, що цілими з розв'язаної ними війни вийти не вдасться. Тому когось – як Соловйова – кидає в істерику. Хтось – як Сімоньян – намагається створювати нову державну модель. Це щось на кшталт міні-Росії зі столицею в якомусь Красноярську, де всі злочинці знайдуть свій притулок. А хтось – як більшість російських чиновників та пропагандистів – обходить цю тему десятою дорогою.

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Ви помітили, що ми розібрали реакцію всього кількох пропагандистів? Це тому, що решта – просто мовчать. Що далі, то небезпечніше стає асоціюватися з Путіним. Та й сам він втрачає авторитет серед своїх же.

Це далеко не остання кримінальна справа проти Путіна. Вже дуже скоро в інших таких справах на місці Львової-Бєлової може опинитися кожен із російських чиновників та пропагандистів, які чинили злочини. Вони це розуміють і, можливо, у ці самі хвилини зливають Заходу секретні документи в надії на скорочення тюремних термінів.

Звичайно, через кілька днів пропагандисти прийшли до тями і відкрили власну "кримінальну справу" стосовно членів Міжнародного суду. Крім того, щоб відвернути увагу своїх маси від путінської ганьби, пропагандисти запустили його двійника в турне окупованими територіями.

Дивіться повний відеоблог Арсена Цимбалюка: