Вночі у російському Оренбурзі палав аеропорт: чи була це "бавовна"
У ніч проти 31 грудня в Оренбурзі горів аеропорт. Людей евакуйовували, а рейси переносили на 10 годин.
У Росії майже щодня трапляється щось "вибухове". Так, вночі 31 грудня димів аеропорт в Оренбурзі. Відомо, що цього разу обійшлося без візиту "бавовнятка".
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Коротке замикання
Як повідомляють ЗМІ, вночі в аеропорту міста Оренбург сталося коротке замикання, яке спричинило пожежу.
На місце загоряння викликали надзвичайників, а людей з будівлі аеропорту повиганяли на вулицю, де їм довелося мерзнути в очікуванні на посадку. Рейси до Оренбурга та з, між іншим, перенесли на 10 годин.
Відомо, що станом на ранок 31 грудня роботу аеропорту відновили у звичайному режимі. Деякі росіяни скаржаться, що через значну затримку вони не встигнуть усістися за новорічні столи.
Пізніше у пресслужбі Уральської транспортної прокуратури заявили, що пожежа виникла на будівельному майданчику нового термінального комплексу аеропорту через загоряння кабелів.
У Бєлгороді було кілька "прильотів"
- Вчора бєлгородці мали можливість відчути те саме, що вже два роки переживають жителі українських міст.
- Так, вдень у Бєлгороді пролунали потужні вибухи. Як розповіли джерела 24 Каналу у спецслужбах, то Сили оборони і безпеки України ракетами атакували військові об'єкти. У "РБК-Україна", посилаючись на власні джерела, уточнили, що це була помста за масовані обстріли українських міст, зокрема атаку 29 грудня, яка забрала життя понад 40 людей.
- Перші вибухи у Бєлгороді пролунали близько 14:40 за місцевим часом. У місті залунала повітряна тривога, а російське МНС закликало громадян спуститися в укриття.
- Російські пабліки писали, що під ударом опинився центр міста і нібито є влучання у житловий сектор.
- Також відомо, що серед цивільних росіян є загиблі. Йдеться про щонайменше 24 людини. Губернатор міста повідомив також про 108 поранених. У Силах оборони уточнили, що били винятково по військових об'єктах. Жертви серед цивільних – це наслідок "криворукості" російської ППО.
- Вночі 30 грудня окупантам теж було неспокійно. 5 областей країни – агресорки перебували під атакою безпілотників. Як зазначають джерела 24 Каналу, по військових об'єктах на території Росії вдарили понад 70 безпілотниками. Зокрема, під ударом опинився завод "Кремній Ел" у Брянську.