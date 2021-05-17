Орендар складів у Врбетіце міг бути пов'язаний зі співробітниками ГРУ Росії, – ЗМІ

У Чехії два вибухи на військових складах у Врбетіце пролунали у 2014 році та забрали два життя. За інформацією ЗМІ, орендар складів міг контактувати зі співробітникам ГРУ Росії, яких підозрюють в організації злочину.

Про це чеські ЗМІ повідомляють з посиланням на осіб, причетних до розслідування. Мовиться про підозри щодо керівника групи IMEX, яка орендувала склади у той час.

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Бернатік був біля готелю, де жили ГРУшники

Він начебто перебував біля готелю, де й жили працівники ГРУ Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга. У готелі вони зареєструвались, як Руслан Боширов та Олександр Петров.

За день до вибуху у Врбетіце Петр Бернатік-молодший, керівник фірми Imex Group, знаходився біля готелю Corrado в Остраві, про що свідчать дані його мобільного телефона,

– пишуть ЗМІ.

Біля готелю Бернатік пробув близько 40 хвилин. Чех всю цю інформацію заперечує і не розуміє, чому через його телефон вдалось зафіксувати таку геолокацію.

Бернатік після готелю вирушив оглядати склади

Після цього, як повідомляють свідки, Бернатік поїхав прямо на склади. Це було незвично, адже він рідко оглядав товар і тим більше ніколи не робив це сам. Чим керівник займався 3 години – його підлеглі не знають. Працівникам, які працювали у комплексі за сумісництвом, чомусь 15 жовтня 2014 року дали вихідний. Отож напередодні вибуху там перебували лише постійні співробітники.

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Проте людина, яка відпустила тимчасових робітників, не може надати пояснення, адже є одним із загиблих.

Кого підозрюють у вибухах у Врбетіце?

Як повідомляють чеські ЗМІ, до вибухів могли бути причетні щонайменше 8 членів російського підрозділу, підпорядкованого ГРУ. Ймовірно, що операцію очолював генерал-майор Андрій Авер'янов.

Головне про вибухи у Врбетіце

У 2014 році на складах у Врбетіце сталася серія вибухів, внаслідок яких загинули 2 людини.

На складах зберігалася зброя, яку могли передати Україні.

Чеські спецслужби розглядають, що метою підривників був товар болгарського торговця зброєю Еміліана Гебрева.

Лише у квітні 2021 року розслідувачі встановили, що до вибухів на складах у Врбетіце причетна Москва.

Мовиться про співробітників Головного розвідувального управління Росії, які використовували паспорти з іменами Руслан Боширов та Олександр Петров.

! У лютому 2021 Петра Бернатіка-молодшого вже затримували на 48 годин, у помешканні та офісі провели обшуки.