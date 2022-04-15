На Oreo, Nestle й Pepsi тиснуть європейські співробітники через роботу цих компаній у Росії

Попри напад Росії на Україну чимало відомих світових компаній продовжують працювати на ринку агресора. Проте низка компаній зіткнулася зі спротивом своїх же працівників.

Йдеться про виробника печива Oreo Mondelez, компанії Nestle та PepsiCo. Працівники цих фірм у Східній Європі та Україні обурені рішенням продовжувати підтримувати певний бізнес у Росії.

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Працівники відомих компаній виступають проти них через Росію

Активність співробітників цих компаній доповнила численні заклики України до західних фірм розірвати всі комерційні зв’язки з Росією, а мер Києва Віталій Кличко назвав такі виплати Москві "кривавими грошима".

Для розуміння: працівники, які висловлюють свою позицію або звільняються з роботи через реакцію компаній на повномасштабне вторгнення Росії в Україну знаходяться у Східній Європі, Польщі та Україні. Додають, що це незначна частина від сотень тисяч людей, які працюють у цих корпораціях.

Внутрішня записка, з якою ознайомилися у Reuters, інформує про те, що компанії Nestle зафіксували невизначену кількість українських співробітників, які звільняються. Тоді як інші страждають від знущань у соціальних мережах, адже працюють у компанії, яка веде бізнес з Росією.

Приблизно 130 працівників фірми Mondelez у країнах Балтії ще у березні направили петицію до генерального директора компанії із закликом зупинити бізнес у Росії. Зокрема, вони написали, що кожен рубль, який надходить до російського бюджету у вигляді зарплат та податків допомагає вбивати все більше українців.

Очільник Mondelez у Європі відреагував наступним чином: "Наша культура включає кожного, хто розділяє наші цінності та заклики до миру". Крім того, він додав, що компанія підтримує своїх колег, а не рішення їхніх урядів, країн.

Додатково до 19 повідомлень на внутрішньо корпоративному рівні, один працівник PepsiCo, два співробітники Mondelez та 3 з Nestle окремо заявили Reuters, що вони прагнуть, аби їхні роботодавці зайняли більш жорстку позицію щодо Росії.

Наприклад, Патриція Стас з Польщі хоча й заявила, що звільняється з Pepsi не через пов'язані з війною причини, але позиція компанії щодо бізнесу в Росії переконала її у правильності цього рішення. Крім того, вона додала, що їхні бабусі та дідусі розповідали про звірства росіян у Польщі під час Другої світової війни, а зараз це повторюється в Україні.

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