Хоче показати силу: кого Путін намагається залякати ракетними погрозами

Владімір Путін знову вирішив залякати світ своїм "Орешником". Очільник Кремля намагається показати, що у Росії є серйозні засоби ураження, яких варто боятися.

Заяви про використання нібито новітніх ракетних систем є повідомленням для Заходу. Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що у російського диктатора практично не залишилося союзників.

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Кого хоче налякати Путін

Термінове відеозвернення про застосування "Орешника", ймовірно, було націлене на партнерів України, щоб стримувати їх від надання більшої кількості зброї. Однак така заява видається досить дивною, адже після використання західної зброї по Росії вже пройшло немало часу.

Але Кремль ще намагається продемонструвати силу для майбутньої адміністрації Трампа. Хоче переконати його, що росіяни мають потенціал воювати. На жаль, вони справді просуваються на сході,

– підкреслив Валерій Клочок.

Історія з "Орешником" – це нова віха відносин Росії із Заходом. Путін продемонстрував, що може використати інший тип озброєння. Країна-агресорка відмовилась від застосування ядерної зброї. Навіть Дмітрій Мєдвєдєв підтвердив, що такого не буде. Тому Захід перосмислив погрози про ядерну зброю і більше не вірить у блеф Путіна.

Але питання в тому, чи наважиться очільник Кремля використати ракети середньої дальності. За різними оцінками Росія вдарила по Дніпру або ракетою середньої дальності або міжконтинентальною. Реакція Заходу не забарилася. Наприклад, у Франції заявили, що готові терміново розробити таку ж саму зброю. Путін має розуміти, що на його дії буде відповідь.

Ми достеменно не знаємо, як можна працювати по цих ракетах, але вже були заяви від Повітряних сил, що у випадку наступного засування Росією "Орешника" Україна спробує їх збивати наявними системами ППО. Тому ми готові боротися,

– підкреслив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Нагадаємо, Росія вдарила по інфраструктурі Дніпра 21 листопада міжконтинентальною ракетою. Припускали, що мовилось про ракету "Рубеж", яку випустили з полігону "Капустин Яр" в Астраханській області. Її ударну сили прирівнюють до трьох ракет "Іскандер-М".

Ввечері цього дня Владімір Путін виступив зі зверненням, в якому заявив про випробування новітнього комплексу "Орешник" по Дніпру. Він назвав це відповіддю на дії США, які нібито розгортають ракети середньої дальності.