Є найкращий засіб для перехоплення "Орешника": Катков пояснив, як це можливо здійснити

Росія 21 листопада вдарила по Дніпру балістичною ракетою "Орешник". За словами Владіміра Путіна, у світі нібито "не існує систем", які здатні протидіяти цій ракеті. Однак, імовірно, це не так.

Проте є припущення, що збити ракету "Орешник" могла б, зокрема, американська система протиракетної оборони THAAD. Головний редактор Defence Express Олег Катков, розповів 24 Каналу, яку ще зброю можна протиставити російській "новій" ракеті.

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Чи допоможе Patriot

Катков вважає, що система THAAD є не найкращою для протидії балістичним ракетам середньої та міжконтинентальної дальності. До того, ж навряд чи Україна зможе їх отримати.

Раніше з'являлась інформація, що цей комплекс США передали Ізраїлю. Проте це не зовсім так. Це Сполучені Штати розмістили власний комплекс зі своїми ж розрахунками на території цієї країни.

Крім того, США тримають поряд з Ізраїлем два ракетні есмінці Arleigh Burke з системою Aegis, яка здатна перехоплювати балістичні ракети середньої та міжконтинентальної дальності,

– наголосив він.

Після удару російською ракетою "Орешник" по Дніпру, у Повітряних силах України зазначили, що будуть пробувати збивати бойові блоки, які перебувають в атмосфері за допомогою систем Patriot. Однак, за словами головного редактора Defence Express, ця система не призначена для перехоплення таких ракет як "Орешник".

Patriot перехоплює ракети оперативно-тактичного класу, які перебувають в атмосфері, але вони моноблочні.

"Комплекс THAAD, батарей якого у США усього сім, призначений проти ракет середньої дальності переважно з моноблочними бойовими частинами. Він працює на межі атмосфери і поза її межами, на висоті понад 100 кілометрів", – підкреслив він.

Цілей стає більше

Проблема з ракетою, яка прилетіла по Дніпру у інертному виконанні, тому що її штатне виконання – ядерне, в тому, що вона має роздільну бойову частину. Тобто, за його словами, її бойовий блок складається з окремих частин. В "Орешника" їх було шість плюс ще хибні цілі.

Розділення цих бойових частин відбувається в космосі і на високій швидкості. Як тільки вони розділилися, то цілей для ураження стає більше – 6 бойових і ще понад 30 – хибних.

Тому найкращий засіб для перехоплення таких цілей – це ракети SM-3, які мають екзоатмосферний перехоплювач. Ці ракети можуть перехопити цю ціль, поки не розпочалось розділення бойових блоків,

– пояснив Катков.

Зверніть увагу! Ракета SM-3 працює разом із системою Aegis, яка встановлюється на ракетних есмінцях Arleigh Burke та ракетних крейсерах Ticonderoga. В Європі є тільки два стаціонарних об'єкти, на яких вона встановлена, – у Польщі та в Румунії.

Також є дискусійним питання, чи може система Aegis, яка встановлена в цих країнах, збивати балістичні ракети середньої та міжконтинентальної дальності на території України. Про цю систему відомо, що її дія розповсюджується ледь не до Казахстану.

Проте ця система створена не для того, щоб захистити Україну, а щоб перехопити міжконтинентальну балістичну ракету до того, як почалось розділення бойових блоків. Інакше уся ця база, що здатна запустити лише до 24 ракет, стає безпорадною, через величезну кількість бойових та хибних цілей, які може випустити ракета,

– зазначив Олег Катков.

Нагадаємо, що наразі українським силам може бути складно перехоплювати російські ракети типу "Орешника". Найімовірнішим способом буде збивання не цілої ракети, а її окремих блоків.