Авіаексперт сказав, на що вказує можлива наявність "Орешника" у Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко заявив, що "Орешник" має прибути на територію країни "з дня на день". Він бере зброю, якою теоретично можна завдавати ударів по Європі.

Владімір Путін та Лукашенко і далі продовжать залякувати весь світ. Це 24 Каналу зауважив заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ та експерт з авіації Анатолій Храпчинський.

До теми Лукашенко заявив, що "Орешник" прибуде в Білорусь з дня на день

"Вони беруть наступальну зброю, якою можуть завдавати ударів по Європі або інших країнах. Вкотре наші вороги показують, що вони воюють не з Україною, а з Європою, країнами НАТО. Тому і далі продовжують лякати весь світ такими загрозами, як ракети "Орешник", – підкреслив авіаексперт.

"Орешник" – це модифікований "Ярс", міжконтинентальна балістична ракета. У Європі та США є протидія, можливість перехоплювати такі ракети.

ППО важлива для України

Анатолій Храпчинський зазначив, що є багато питань щодо "Орешника". Однак протидія міжконтинентальним балістичним ракетам в Україні повинна бути.

Це потрібно Україні. Якщо ми кажемо про власні системи ППО, то і деякі системи старого радянського зразка себе якісно зарекомендували у протидії повітряним загрозам з боку Росії. Деякі системи були модернізовані та поєднані із можливостями працювати західними засобами ураження,

– сказав він.

Також відбувалися напрацювання щодо спроможності створювати власні системи ППО, які б працювали і проти балістичних ракет. Адже балістична загроза – це найскладніше питання, яке Україні зараз тяжко розв'язувати. Тому що недостатньо систем ППО, які могли б працювати проти балістики.

Європа розробляє системи SAMP/T, які за характеристиками у деяких питаннях можуть бути набагато кращими, ніж Patriot. Там розглядають масштабування виробництва цих систем. Тому нашій державі варто спілкуватися щодо цих засобів ППО.

"В Україні є Південний машинобудівний завод, "Квант-Радіолокація", "ЛУЧ". Ми говоримо про те, що якби ми могли поєднати ці розробки, наприклад, з деякими французькими компаніями, які займаються виготовленням засобів радіолокації або інших систем перехоплення, це дало б гарний результат. Думаю, тоді ми могли б створити сумісно системи ППО", – вважає заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ.

За його словами, зараз в Україні розвиваються розробки. Мовиться про малі системи ППО, які можуть протидіяти загрозам БпЛА, так і великі системи, які зможуть перехоплювати крилаті та балістичні ракети.