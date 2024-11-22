Орбан зробив цинічну заяву щодо промови Путіна про "Орешник"

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що заява Путіна про застосування ракети "Орешник" для удару по Україні є вагомою. Він також додав, що Заходу необхідно серйозно до цього поставитися.

За словами Орбана, такі дії Росії могли стати відповіддю на дозвіл США застосовувати ракети ATACMS по території держави. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 444.hu.

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Що відомо про заяву Орбана

Прем'єр-міністр Угорщини припускає, що ці ракети не могли бути націлені без допомоги американських експертів, саме тому росіяни відреагували "несподівано й сильно".

Орбан також вважає, що заяви Путіна не є порожніми словами та можуть мати вагомі наслідки. Він додає, що слова Владіміра Путіна про те, що країни, які надають Україні далекобійні ракети, можуть стати цілями російських ударів, також не є "комунікаційним трюком".

Раніше у своєму зверненні Путін анонсував нові "бойові випробування" ракетної системи "Орешник" та заявив про її успішне використання у без'ядерному гіперзвуковому оснащенні проти України.

Він також зазначив, що такі ракети летять зі швидкістю 12 000 кілометрів за годину і їх не можна збити за допомогою систем протиракетної оборони.