У Путіна обмаль часу: що намагається приховати Росія за ударом "Орешника" по Львівщині

Під час масованої атаки на Україну в ніч проти 9 січня Росія використала ракету "Орешник", завдавши удару по Львівській області. Це був перший випадок застосування балістичного озброєння по регіону.

Що криється за ударом "Орешника" по Львівщині та якого ефекту хотів домогтися Володимир Путін – спеціально для 24 Каналу експерти розкрили першочергові цілі Кремля.

Що криється за ударом "Орешника" по Львівщині?

Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан вважає, що Путін уже давно планував використати "Орешник" для виконання певних цілей.

Першочерговою метою Росії, за його словами, є передсерійне випробування. А всі заяви Путіна про серійне виробництво цієї ракети є вигадкою.

Досі здійснюються передсерійні випробування, пов'язані з точністю наведення, з певними стартовими проблемами, які є у "Орешника",

– заявив полковник запасу.

Зокрема, є проблема зі стартом "Орешника," також досі не працює нормально система наведення – можливе кругове відхилення занадто велике. І росіяни, зауважив він, експерементують з бойовими частинами, поки що не зрозуміло, що саме заходило на Львівську область.

На його думку, Путіну не вдалося нікого налякати, а навпаки – показав свою слабкість, особливо в технологічних рішеннях. Це більше схоже на брязкання зброєю та надування щік, орієнтоване на російське населення.

Бо надто багато Путін останнім часом мав негативу і в геополітиці, і у війні. За 2025 рік нічого не зміг сказати росіянам,

– сказав Світан.

Путіну потрібно було хоч якось перекрити серйозні наслідки, які спричинила операція США у Венесуелі, внаслідок якої усунуто Ніколаса Мадуро. Також ударом для Кремля стали протести в Ірані. Тому по телевізору показали росіянам атаку "Орешником" по Львівщині.

Яких цілей РФ хотіла досягти ударом "Орешника"?

Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко зазначив, що, оскільки "Орешник" є носієм ядерної зброї, Кремль укотре показує, що має ракети, які можуть бити по території України.

Не виключено, що у кулуарних перемовинах Путін виставляє передумову, що Росія готова показувати свій потенціал, ймовірно, акцентуючи на ядерному озброєнні. Це не означає, що Москва буде готова застосувати ядерну зброю, проте декларує, що має таку можливість.

І це, зауважив він, має значний вплив на країни Європейської Союзу, Велику Британію, США – вони не реагують належно на подібні дії Росії. Тож Кремль системним масовим впливом не просто проміряє градус, а намагається призвичаїти світ до того, що це є нормою.

Паралельно Росія атакує житлову інфраструктуру, добре розуміючи, куди прилітають дрони та ракети. По-перше, у Кремлі вважають, що можуть змусити українців вимагати від військово-політичного керівництва завершення бойових дій на будь-яких умовах. По-друге, росіяни хочуть, щоб люди їхали з України, рятуючи власні життя та своїх родин.

Путін дуже хоче домогтися цього, з огляду на поганий стан економіки Росії. Він дуже поспішає, тому завдає подібних ударів по Україні.

2026-й – це буде крайній рік, коли Російська Федерація буде спроможна до високоінтенсивного ведення наступальних дій в Україні,

– вважає Федоренко.

Саме тому, резюмував військовий, росіяни роблять усе можливе, щоб зломити національний спротив нашої країни та зменшити підтримку Збройних Сил України. Тільки так противник може отримати результат на лінії боєзіткнення.

Як має відповісти Захід на запуск "Орешника"?

Юрій Федоренко вважає, що нашим партнерам потрібно пояснити, що приліт подібних ракет по території України – це наслідок бездіяльності об'єднаного цивілізованого світу. Йдеться про ненадання Києву високоточного ракетного озброєння, яке могло б зруйнувати виробничі спроможності підприємств, де збирають вузли, агрегати й комплектуючі до "Орешника" та іншого озброєння.

Адже, зауважив він, зараз прилетіло по Заходу України, а невдовзі може вже й по Польщі. Такі приклади неодноразово були у світовій практиці.

Потрібно також порушувати тему надання Україні американських ракет Tomahawk.

Бо в цих ракетах заключається основний інструмент стримування,

– наголосив Федоренко.

Тоді, додав військовий, Росія розумітиме, що в будь-яке місце на її території може прилетіти високоточна зброя. Тож противник не дозволятиме собі діяти так нахабно, як зараз.

Що відомо про удар "Орешником" по Львівщині?