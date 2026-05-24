Авіаексперт розкрив, що Росія насправді приховує за "Орешником"

У ніч на 24 травня Росія завдала комбінованого удару по Україні, використавши ударні дрони, балістику, крилаті ракети й протикорабельні "Циркони". В Повітряних силах підтвердили й запуск з боку ворога "Орешника", який вгатив в районі Білої Церкви на Київщині.

Авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський у розмові з 24 Каналом наголосив, що ракети, які називають "Орешником" – це класичні ракети, які є на озброєнні Росії на кшталт "Ярс".

Масована атака по Україні: що таке "Орешник" і як протидіяти?

Зі слів авіаексперта, ймовірніше, що "Орешник" уявляє собою міжконтинентальну балістичну ракету середньої дальності, перероблену для застосування без бойової частини. Можливо, для живого тренування.

На даному виді озброєння бойова частина може бути ядерною зброєю. Використовувати Росії ядерне озброєння по Україні? Сумніваюся, але розумію, що її колосально бентежить ситуація, яка зараз відбувається, тому що чимало її НПЗ були вибиті за травень,

– озвучив Храпчинський.

Офіцер ПС у резерві зауважив на тому, що мовиться про міжконтинентальну балістичну ракету. Тому принцип перехоплення такого засобу ураження відбувається на етапі, коли він ще не перейшов у бойове застосування. Тобто, коли відділилися субблоки – те, що спостерігалось у Львові, Дніпрі, Києві, коли декілька таких повітряний цілей падають в одне місце.

"Як це відбувається? Ракета запускається, вона йде по своїй балістичній траєкторії. Коли вона виходить на ціль, то розділяється бойова головка, відстрілюється двигун, і всі ці бойові головки вільно, кінетично падають в ціль. З огляду на те, що Росія ніколи не могла досягти точності, вона використовувала ядерну бойову головку для того, щоб компенсувати неточність, але при цьому знищити те, що їй потрібно", – пояснив Храпчинський.

Підсумовуючи, авіаексперт зазначив, що ця ракета повинна перехоплюватися системами протиракетного захисту на етапі до того, коли ще не відбулося роз'єднання бойових частин. Це, з його слів, здатні робити системи на кшталт ізраїльських Arrow або американських THAAD. Перші, як додав Храпчинський, нещодавно Німеччина закупила собі в кількості двох одиниць.

До відома! Російська армія спрямувала по Україні, а основний напрямок удару прийшовся на її столицю, 90 ракет і 600 безпілотників. Серед засобів ураження ворог застосував 1 балістичну ракету середньої дальності, 2 аеробалістичні ракети "Кинджал", 3 протикорабельні ракети "Циркон", 30 балістичних "Іскандерів", ще 54 крилаті ракети. Силами ППО вдалося збити 55 ракет та 549 дронів.

