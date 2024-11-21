Удар по Україні "Орешніком": у Пентагоні розповіли деталі атаки і пояснили, що це за ракета

Вранці 21 листопада Росія здійснила ракетну атаку на Дніпро, під час якої використала нову ракету "Орешник". У Пентагоні прокоментували інцидент.

Речник Путіна Пєсков заявив, що Росія за 30 хвилин перед запуском "Орешника" попередила США. На брифінгу представниця Пентагону Сабріна Сінгх підтвердила, що Кремль, справді, повідомив про свій намір через канали зменшення ризику ядерних конфліктів, передає 24 Канал.

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Що сказали у Пентагоні

Сінгх підкреслила, що запущена по Дніпру експериментальнаракета, є балістикою середньої дальності. Вона була створена на основі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубєж".

Речниця американського міноборони зауважила, що небезпечна і безрозсудна риторика не вперше лунає з вуст Путіна.

Сінг наголосила, що адміністрація Байдена продовжить підтримвати Україну, і ще більше пакетів допомоги будуть оголошені в наступні дні й тижні.

Також вона зазначила, що США "серйозно ставляться до заяв, які лунають з Росії", проте це не зупинить їх від забезпечення України усім необхідним, аби вона могла й надалі давати відсіч російській агресії.

До слова, вранці Повітряні сили заявили, що по Дніпру було завдано удар саме міжконтинентальною балістичною ракетою. У ЗМІ писали, що це був той самий "Рубеж".