Орган співрегулювання оголосив набір експертів з розробки кодексів у сфері аудіовізуальних медіа

Орган спільного регулювання у сфері аудіовізуальних медіасервісів оголосив набір експертів до робочих груп для розробки кодексів (правил) створення та поширення інформації відповідно до положень закону України "Про медіа" і закону України "Про рекламу".

Про це повідомляється на сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

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Експертів за якими напрямами зараз шукають

Набір експертів оголосили за такими напрямами:

захист національних інтересів і протидія тоталітаризму;

класифікація програм, вікові критерії;

реклама алкогольних напоїв, азартних ігор, спонсорства і продактплейсменту, а також критерії для визначення шкідливої ​​реклами;

мовлення в дні пам'яті.

Також оголосили критерії до кандидатів у члени робочої групи з розробки кодексів (правил) у сфері аудіовізуальних медіасервісів.

Які критерії для кандидатів з розробки кодексів у сфері аудіовізувальних медіасервісів

Для забезпечення ефективної та кваліфікованої роботи з розробки кодексів (правил) створення і поширення інформації кандидати на участь у робочій групі повинні відповідати таким критеріям:

вища освіта у сфері права, журналістики, медіакомунікації, політології, філології чи інших галузях;

практичний досвід роботи не менше як 3 роки у сфері медіа, зокрема правового регулювання медіа, журналістики та/або у сфері виробництва (створення) контенту для аудіовізуальних медіасервісів на адміністративних і креативних посадах;

наявність професійних знань у вказаних напрямах;

кандидати повинні мати досвід роботи в робочих групах або колективних проєктах, вміти ефективно комунікувати та працювати в команді;

наявність рекомендацій від суб'єктів у сфері медіа та/або їх об'єднань.

Усіх зацікавлених фахівців, експертів, які відповідають зазначеним критеріям, просимо заповнити форму за посиланням. Заявки приймаються до 31.10.2024,

– йдеться у повідомленні.

Громадська спілка Орган спільного регулювання у сфері ау­діо­ві­зу­аль­них медіасервісів була зареєстрована 7 червня. Її директоркою стала керівниця продакшн-відділу Національної асоціації медіа Оксана Панасівська.