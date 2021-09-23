Організатора "тітушок" Крисіна засудили на 8 років у справі Майдану
Джерело:фейсбук Юлії Малашич
Дарницький суд засудив до 8 років в'язниці Юрія Крисіна. Вирок ухвалили за звинуваченням щодо викрадення та катування активіста під час Євромайдану в 2014 році.
Мовиться й про напад на журналіста газети Вести В'ячеслава Веремія. Про це повідомила прокурорка Офісу генпрокурора Юлія Малашич.
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Крисіна засудили до 8 років ув'язнення
Юлія Малашич було прокуроркою Офісу генпрокурора, яка представляла сторону звинувачення в суді.
Крисін – 8 років,
– написала Малиш.
Крисін фігурує в кількох кримінальних справах. Зокрема відомо, що саме "тітушки" Крисіна брали активну участь у викраденнях і катуваннях майданівців. У той час сам він був на Мальдівах.
У коментарі "Суспільному" адвокат постраждалих Павло Дикань заявив, що вважає вирок Крисіну дуже "справедливим".
Фактично, Крисін був організатором цих дій і координатором, які відбувалися з 21 на 22 січня за участю київських тітушок, оплоту і всіх інших. І незважаючи на те, що він у цей час знаходився на Мальдівах, фактично, суд встановив що за його вказівками відбувалися ці дії в тому числі викрадення мого потерпілого (Владислава Іваненка – 24 канал),
– розповів Дикань.
Він додав, що це складна справа, але суд розібрався. Мовиться про січень 2014 року – біля станції метро Петрівка "тітушки" викрали Владислава Іваненка, вивезли його в лісосмугу та катували. Ба більше, вони вимагали під відеозапис розповісти певну інформацію.
Коротко про справу Юрія Крисіна
- Крисін фігурує щонайменше у двох справах. Перша стосувалась того, що у лютому 2014 року Юрій Крисін разом зі спортсменами, раніше засудженими, на вулиці Великій Житомирській біля Київського главка МВС напали на журналіста "Вестей" В'ячеслава Веремія.
- Його сильно побили та поранили з вогнепальної зброї. Врешті журналіст втратив багато крові та помер.
- У 2017 році за це Шевченківський районний суд Києва засудив Крисіна до 4 років ув'язнення з 2-річним випробувальним терміном. Згодом генпрокуратура оскаржила вирок вбивці журналіста Веремія.
- У 2018 році Крисіна засудили до 5 років тюрми за вбиство Веремія. У 2019 році Верховний суд залишив в силі вирок Апеляційного суду Києва про засудження на 5 років.