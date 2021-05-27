Міжнародна організація цивільної авіації розслідуватиме посадку літака у Білорусі

Міжнародна організація цивільної авіації на засіданні 27 травня вирішила провести розслідування примусової посадки літака Ryanair в Білорусі. Раніше до цього закликали країни ЄС.

Так, розслідувати інцидент закликала влада Ірландії, Польщі та Литви. Про це заявив міністр транспорту Ірландії Іамон Райан.

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Як відбуватиметься розслідування

Розслідування повинне з'ясувати, чи були в інциденті порушені норми міжнародного права або встановлені норми та практики цивільної авіації. До речі, ірландський міністр заявив, що повністю підтримує рішення ІКАО.

Ці неприйнятні дії були нападом на європейську авіаційну безпеку і поставили під загрозу життя пасажирів і членів екіпажу, коли вони подорожували між двома столицями ЄС,

– сказав Райан.

Зауважимо, у засіданні ІКАО брали участь представники 63 країн, зокрема, й від Білорусі. Проміжний звіт щодо розслідування обіцяють представити до 25 червня.

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